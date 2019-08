Cancela Segob diálogo con autodefensas

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el diálogo con grupos de autodefensa y el apoyo mediante agroindustrias quedaron cancelados.

"A ver, el señor Presidente fue ya muy claro, efectivamente el subsecretario Ricardo Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares (de Michoacán), de una violencia extrema, para poder tener una alternativa de pacificación y de atenderlos, llevar empresas, llevar alguna agroindustria a La Huacana", dijo.

"A Tamaulipas, el señor Presidente nos ha dado una instrucción muy clara, no quiere que sigamos esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del Presidente".

No obstante, la funcionaria federal aseguró que la intención era buena.

"La intención era la pacificación, la intención era llevar empresas, llevar industrias a estas zonas, pero vamos a conservar un poquito más la calma y, posteriormente, a lo mejor podemos entrar a la agroindustria en estas zonas y a las industrias del desarrollo", indicó.

La Secretaria reiteró que la Segob mantenía un diálogo con grupos de Tamaulipas y Michoacán.

El miércoles, el subsecretario Ricardo Peralta anunció en La Huacana una planta agroindustrial en compañía del ex líderes de autodefensas, José Manuel Mireles.

"Estábamos dialogando en La Huacana, estábamos dialogando en Tamaulipas, se habían acercado, no habíamos ido a Guerrero, pero se habían acercado algunas gentes también que querían platicar con nosotros", comentó Sánchez Cordero.

"En este momento, con la instrucción presidencial, nosotros ya no vamos a hacer esto, al principio, y a propuesta del señor subsecretario, me parecía interesante, pero da la instrucción. Bueno fue una instrucción. Lo que pasa es que no vamos ya a hacer más diálogo por el momento, vamos a acatar la decisión".

Por otro lado, la Secretaria calificó de traviesos a sus adversarios ante rumores sobre su renuncia a la dependencia.

"Por supuesto que estoy más firme que nunca. Estos traviesos adversarios que tengo siempre están diciendo que yo renuncio o que me enfermo, ni renuncio ni me enfermo", sostuvo.

"Vine a Canacintra a dar un saludo del señor Presidente, a los integrantes de esta Cámara y adicionalmente a estar en representación, o sea que vengo como Secretaria de Gobernación, estoy más firme que nunca. El señor Presidente me tiene una gran confianza y aquí estaré, son muy traviesos".

Sánchez se reunió con los industriales en el marco de su Consejo Nacional.

"Ellos quieren seguridad condiciones para la inversión y nosotros como gobierno les tenemos que dar estas condiciones para la inversión", comentó.

"Les hablaba yo de la austeridad en el Gobierno, de que no queremos inflación, de que no queremos endeudamiento, de que no nos vamos a endeudar".