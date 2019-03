Cancela secretaria de Energía cumbre México-Alemania

Ciudad de México— La Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania, prevista para el próximo martes en el Centro CitiBanamex, fue cancelada por instrucciones de Rocío Nahle.

La secretaria de Energía habría cuestionado que los temas a abordar en la cumbre "no se ajustan a la nueva realidad y favorecen mucho a la reforma energética del sexenio anterior", de acuerdo con fuentes citadas por la publicación especializada Energía a Debate.

La Alianza Energética confirmó la cancelación en su cuenta de Twitter sin dar más explicaciones.

Establecida formalmente en abril de 2016, la Alianza busca impulsar "la implementación de soluciones tecnológicas y económicamente viables para el éxito de la transición energética".

El expresidente Vicente Fox arremetió contra Nahle luego de darse a conocer la cancelación de la Cumbre.

"Que malas señales de cooperación internacional estamos enviando. Es claro que la Secretaria de Energía Rocio Nahle está totalmente rebasada. Que no tiene capacidad para el puesto y que además está tarde en todo. Que mediocridad de equipo", expresó en su cuenta de Twitter.

En respuesta a la crítica de Fox por la cancelación del evento, Nahle indicó en Twitter: "Soy profesional del tema y hoy la prioridad es velar por el interés nacional. Las relaciones exteriores mejor que nunca".

Asimismo, Felipe Calderón se sumó a las críticas y se lanzó en contra de los funcionarios del actual sector energético.

"Realmente, es una pena la ineptitud de los funcionarios del Sector Energético. Este tipo de decisiones no sólo reflejan desconocimiento de los temas, sino que dañan poderosamente la confianza en México, con nocivas consecuencias en inversión y, por ende, en crecimiento y empleo", escribió en su red social.

Por su parte, Gustavo de Hoyos -presidente de la Coparmex- mencionó que con la cancelación de la Cumbre se pierde la inversión y la confianza en el País.

"La Sener ha cancelado la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania. Esperemos que el Gobierno de México no haya puesto al país germano en la lista negra de la que habló López Obrador. Con estas acciones, se pierde inversión, desarrollo y de nuevo...confianza", comentó en Twitter.