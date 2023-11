Cancela Secretaría conferencia de 'la guerra sucia'; organizadores reclaman

Nueva York.- El Departamento de Relaciones Exteriores de México revocó este viernes un financiamiento para una conferencia sobre políticas violentas y anti-insurgencias del gobierno de los años 1960 a 1980, generando reclamos de censura.

La conferencia estaba programada para empezar en dos días. Los organizadores dijeron que fueron forzados a cancelar el evento, que se enfocaría en el período conocido como “la guerra sucia” en México.

La decisión provocó confusión entre los académicos, algunos de los cuales han acusado al gobierno de censurar un debate acerca del tristemente célebre período violento de la historia moderna mexicana.

El evento, patrocinado por el Colegio México, incluiría presentaciones de historiadores del Reino Unido hasta Argentina, miembros del panel de investigación de “la guerra sucia” en México y funcionarios del Departamento del Interior.

Uno de los oradores, el académico y activista sobre derechos Sergio Aguayo, fue el primero en anunciar la noticia en X, asegurando que un funcionario del gobierno expresó su preocupación de que “los enemigos del gobierno” iban a participar en la conferencia.

“Existen diferentes puntos de vista porque ésa es la razón por la que existe la libertad económica”, comentó Aguayo, catalogando la decisión del gobierno como “absurda”.

La investigación sobre “la guerra sucia” del gobierno, que colaboró en la organización del evento, confirmó posteriormente en las redes sociales que el financiamiento fue recortado y la conferencia cancelada.

El Departamento del Interior no ha reconocido la cancelación y no respondió a la petición que le hizo The Associated Press para que comente al respecto.

Desde el 2021, funcionarios gubernamentales han estado investigando los crímenes históricos cometidos durante el período en que el gobierno libró una campaña de violencia contra las guerrillas de izquierda, disidentes y movimientos sociales en los años 1960, 1970 y 1980.

Retiraron la investigación el mes pasado después de descubrir que oficiales militares estaban destruyendo, ocultando y alterando documentos.

Décadas después, más de 2 mil 300 víctimas de la “guerra sucia” o sus parientes que se cree están vicos actualmente, están buscando justicia, según anunciaron investigadores en sus hallazgos más recientes.