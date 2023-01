Cancela México plan de startup de EU para enfriar atmósfera

Monterrey.- El gobierno mexicano está cancelando un plan de una startup de California para inyectar partículas que reflejan la luz del sol en la atmósfera con globos de gran altura en un intento por enfriar la atmósfera de la Tierra, reveló The Wall Street Journal.

El diario dijo que Make Sunsets, dirigida por el empresario tecnológico Luke Iseman, había recaudado 750 mil dólares en capital de riesgo y otros fondos con la idea de vender "créditos de refrigeración" a empresas estadounidenses.

PUBLICIDAD

Iseman dijo que el dinero se usaría para liberar dióxido de azufre en la estratosfera, con la idea de que las partículas, si se esparcen en un área amplia, reflejarían la luz solar lejos de la Tierra y enfriarían la atmósfera. La empresa prometió que un "crédito de refrigeración" compensaría el equivalente a una tonelada de dióxido de carbono durante un año.

El Journal indicó que el llamado proyecto de geoingeniería solar lanzó un globo en 2022 y estaba planeando más lanzamientos este mes desde un sitio en el estado de Baja California Sur.

Pero el 13 de enero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) emitió un comunicado afirmando que prohibiría que el proyecto siguiera adelante.

La dependencia dijo que se detendrían todos los proyectos a gran escala, y aquellos que aparentemente son a gran escala pero están en desarrollo, que involucran geoingeniería solar dentro de México.

La Semarnat se opone a los lanzamientos porque actualmente no existen acuerdos internacionales que aborden o regulen las actividades de geoingeniería solar. En 2010, los delegados de la Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad acordaron una moratoria no vinculante sobre la geoingeniería, que permitía la investigación a pequeña escala. México es signatario de la convención, mientras que Estados Unidos no lo es, señaló el diario.

"Esperaba y esperé un diálogo", dijo Iseman. "Estoy sorprendido por la velocidad y el alcance de la respuesta".

Iseman no pidió permiso al gobierno local ni consultó a los lugareños sobre los experimentos, según el gobierno mexicano.

El diario señaló que Iseman lanzó un solo globo meteorológico en abril con varios gramos de dióxido de azufre y dijo que planeaba lanzar varios globos más este mes con cantidades más grandes.

El fundador de Make Sunsets dijo que estaba decepcionado por la respuesta del gobierno mexicano y acordó cancelar su esfuerzo.

Los investigadores que examinaron el plan de Make Sunsets dijeron que la pequeña cantidad de dióxido de azufre transportada por los globos meteorológicos probablemente no habría resultado en un gran enfriamiento atmosférico.

"Uno de mis sueños es que podamos, en un futuro lejano, hacer crecer Make Sunsets de manera legal y responsable", declaró Iseman.