Cancela INEE evaluación a secundaria

Por insuficiencia presupuestal, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no aplicará la prueba Planea que este año debería evaluar los conocimientos de alumnos de secundaria.

Tras participar en el foro "Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes", realizado en el Senado de la República, la consejera Sylvia Schmelkes del Valle informó que ésta sería una de las medidas aplicadas tras el recorte del 30 por ciento al presupuesto del Instituto avalado por el Congreso.

Indicó que esta prueba, de manera integral evaluaba el desempeño educativo de alumnos, de docentes y las condiciones de infraestructura de sus planteles.

La consejera refirió que aunque ya había planes sobre la realización de esta prueba a nivel nacional, este año tendrá que conjuntarse con otros estudios hechos por el INEE como la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) y la Evaluación de la Implementación Curricular (EIC).

"De hecho este año habíamos, ya teníamos planeado hacer una evaluación integrada de alumnos y escuelas y también de los docentes que trabajan en esas escuelas, entonces digamos, teníamos un presupuesto destinado a eso, pero con el recorte presupuestal, desde luego eso ya no lo vamos a poder hacer", dijo.

Consideró que esto es lamentable pues, este año, el INEE no informará sobre las condiciones educativas y físicas de alumnos y planteles.

"Nosotros no vamos a hacer el Planea ordinario. Tendríamos que haber reportado sobre secundaria este año y no vamos a poder hacerlo. No vamos a saber cómo está la secundaria (...) entonces, pues un año vamos a dejar de dar información", señaló.

Instó en que es una implicación importante, porque a diferencia de la prueba Enlace que aplica la Secretaría de Educación Pública -que evalúa a alumnos de todas las edades-, la Planea era especializada.

Cada año, explicó, se evaluaba al último grado de cada nivel académico y éste correspondía al de secundaria.

Celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aceptado el recurso de controversia constitucional interpuesto por el INEE contra el recorte del 30 por ciento a su presupuesto para 2019.

Esta acción, consideró, abre una ventana de esperanza a que el presupuesto les sea restituido y con ello continuar con diversos proyectos.

"Empieza un proceso de análisis y la esperanza es que efectivamente se reconozca que con ese dinero no podemos cumplir los mandatos que tenemos establecidos en la Constitución", expuso.

Además de 218 empleados temporales, agregó, el INEE ha tenido que recortar direcciones como la de Investigación e Innovación Educativa, lo que dijo, fue un gran sacrificio porque esta actividad es fundamental en el instituto.

Y a esto se le suma la desaparición de este organismo en las entidades federativas, con la cancelación de sus representaciones estatales.