Cancela Adán Augusto comparecencia ante diputados

Ciudad de México.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, canceló la comparecencia que tenía programada el martes ante el pleno de la Cámara de Diputados, porque tiene otros asuntos que atender.

En un oficio dirigido a los coordinadores parlamentarios, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Omar Sánchez, informó que López Hernández pidió reprogramar su comparecencia para alguna otra sesión del mes de noviembre.

De acuerdo con oficio enviado a los coordinadores, el propio Secretario reconoce que tiene otros asuntos que atender, antes que cumplir con el mandato constitucional de informar el estado que guarda la nación.

"Por instrucciones del diputado Ignacio Mier Velazco, me permito informarle que se recibió comunicación del titular de la Secretaría de Gobernación, por la cual solicita la comprensión de la Junta de Coordinación Política y del pleno de la H. Cámara de Diputados, para que, en caso de no haber inconveniente alguno, pueda obsequiarse que, su comparecencia programada ante el pleno de la Soberanía para el día martes 25 de octubre, pueda realizarse en alguna de las sesiones ordinarias del mes de noviembre, en virtud de que, por la agenda de trabajo no es posible atender en esa fecha la obligación constitucional y legal de rendición de cuentas, motivo de la comparecencia", indica el oficio girado a los coordinadores parlamentarios.

La última semana el titular de Segob ha estado en los Congresos de los estados para pedir, a nombre del Presidente, a diputados locales la aprobación de la reforma constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.

En sus discursos, Adán Augusto López ha lanzado críticas contra los gobernadores de la Oposición por la inseguridad de sus entidades y no menciona la misma situación en las entidades gobernadas por Morena.

También reconoce a Ignacio Mier como el "padrino" de la reforma que prolonga la militarización de la seguridad pública y relata el acuerdo del llamado PRIMOR para sacar adelante la reforma, con la propuesta de los priistas.

Hasta ahora, el Secretario de Gobernación ha visitado los Estados de Sinaloa, Tamaulipas, Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, en esta última entidad los panistas lo recibieron con protestas.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados que se prolongó hasta la madrugada del viernes para aprobar la Ley de Ingresos 2023, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, acusó al titular de Segob de hacer campaña por la candidatura presidencial en dichas visitas por los estados.

"Vengo a informarles de las cochinadas que está haciendo su Secretario de Gobernación. Que va y hace campaña mientras nosotros trabajamos. Hace campaña en nuestro lomo", acusó Flores.

Además del Secretario de Gobernación, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, también canceló su comparecencia y siguen sin asignación de fecha la de Energía, Rocío Nahle; y de Turismo, Miguel Torruco.