Campaña de Salinas por enojo ante cobro de impuestos: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, tiene una campaña contra él porque está enojado por el cobro de impuestos.

López Obrador aseguro que quiere cobrar impuestos a Salinas Pliego, pero no pelearse con él.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que el empresario incluso ha abierto los micrófonos para que le mienten la madre.

"Todo esto ha generado malestar en Ricardo, lo entiendo, no voy yo a pelearme con él, es cosa de entender mi situación, no puedo quedarme callado, ser omiso, menos cómplice, me van a decir otros '¿por qué a mí sí me cobras y a él no?'", expresó AMLO.

"No sólo me lo podría decir el señor Fernández, de Oxxo, que pagó 12 mil millones, o Televisa, cuando su acuerdo con Univisión, que pagó como 10 mil millones, sino cualquier contribuyente, '¿para qué me pides pagar si los de arriba no pagan?', por eso el enojo, a eso lo atribuyo, puedo estar equivocado".

"Pero por eso la campaña hablando de la incapacidad del Gobierno y abrir el micrófono para que me mienten la madre. Ayer me acordé mucho de Manuelita, mi amor, mi madre, que está en el cielo, y en mi caso pues no tengo ningún problema de consciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, mi deber".

El Mandatario federal recordó la querella que tiene Salinas Pliego contra el SAT.

"Tienen problemas con nosotros y ni siquiera Alatorre, sino Ricardo Salinas, es natural que pensemos distinto, nada más que no hay que confundir una cosa con otra", urgió.

"He hablado con él y voy a seguir hablando, él tiene una querella porque desde los tiempos de Fox, cuando era Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos, no exactamente así, pero le exigen un pago de impuestos, esto se ha litigado sexenio tras sexenio, Calderón y Carstens siguieron con lo mismo, y con Peña igual cuando estaba Videgaray y él sostiene que es injusto, ha pasado por varias instancias legales".

López Obrador reveló que el empresario le planteó el caso y que le respondió que si hay falta de pago se asuma.

"Entonces cuando me plantea el caso le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique, se deseche, y si se comprueba que hay esta falta de pago en los impuestos que se asuma, nosotros no podemos condonar impuestos a nadie", indicó el tabasqueño.

"El presupuesto es dinero público, de la gente, entonces se hizo la investigación y se llegó a la conclusión del SAT que es válido que tiene que pagar esos impuestos, él desde luego no acepta y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes, jueces, magistrados, ministros, nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices".

El Jefe del Ejecutivo recordó también que el caso fue tratado por el Ministro Luis María Aguilar.

"Cuando ya los ministros, mejor dicho los magistrados de los tribunales están por resolver, se presenta un amparo para que llegue el asunto a la Corte y le llega al Ministro Aguilar, y en vez de resolver, lo guarda, le llegó en diciembre del año pasado, pensó que nadie iba a decir nada, lo guarda y se da a conocer que estaba ganando tiempo, era una especie de táctica dilatoria meter el expediente en un cajón, entonces como no pueden porque son 25 mil millones de pesos, más lo que pueda resultar hacia adelante, este es un expediente de 25 mil millones de pesos", repasó.

"No le queda más al Ministro que sacar el expediente y pierde, que eso no se difundió por los medios, todos los otros ministros votan para que no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales, que no creo que tarden tanto en resolverlo".

"No estoy pidiendo que resuelvan a favor, aunque nosotros estamos a favor de la legalidad, pedimos que se resuelva".