Cambia AMLO versión sobre devolución

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la negativa de la Corte a conceder un amparo a ex accionistas de Grupo Modelo para que se le reembolsaran impuestos fue una decisión tomada libremente por los propios Ministros.

Esto significa un cambio en el discurso del Mandatario, pues hasta ayer sostuvo que su Gobierno había "intervenido" directamente en el máximo tribunal para frenar el proyecto de un Ministro que pretendía favorecerlos.

"Cuando llegamos (al Gobierno) había una denuncia en la Suprema Corte de Justicia, porque querían, los que vendieron la empresa Modelo, que les devolvieran los impuestos. ¿Cuánto pedían de devolución de Impuesto Sobre la Renta, el ISR? 35 mil millones de pesos", explicó durante una gira a este Municipio mexiquense.

"Un Ministro de la Corte ya había hecho el proyecto, ordenando que se le devolviera ese dinero. Si eso se decidía así, el Gobierno, con dinero del pueblo, tenía que devolverles 35 mil millones de pesos. Afortunadamente otros ministros, ya en el cambio, ya en este ambiente de que hay que portarnos bien y que no se debe de permitir la corrupción, dijeron: 'No'. Y ganaron la votación los que dijeron: 'No a la devolución de esos impuestos'".

REFORMA publicó hoy que el Presidente López Obrador ha influido o reprobado las decisiones de órganos autónomos.