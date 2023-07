'Cállate chachalaca', dice Álvarez Icaza a AMLO

Sinaloa, México.- El senador independiente Emilio Álvarez Icaza le espetó al Presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo que éste le dijo en 2006 a Vicente Fox: "¡Cállate, chachalaca!"



Álvarez Icaza censuró los ataques de López Orador contra Xóchitl Gálvez desde que hizo pública su aspiración de ser candidata presidencial, así como la difusión que hizo el Mandatario de datos fiscales de las empresas de la panista.



"Lo que hizo López Obrador es un rosario de violaciones. Ya le dijeron que no se metiera en las elecciones, con lo cual transgrede la decisión del INE, hace uso indebido de información confidencial del SAT, transgrede información específica de clientes y de contratos. Es un ejemplo de una conducta autoritaria y antidemocrática, por eso es lo que toca decirle con claridad y con contundencia cállate chachalaca, eventualmente puede ser una combinación de peje chachalaca", dijo en entrevista.



El legislador integrante del Grupo Plural del Senado y ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó que López Obrador haga lo mismo que reprochan en 2006, cuando Fox advertía de votar contra él.



"Es una vergüenza y una derrota moral lo que está haciendo López Obrador cuando reclama lo que él exigió al Gobierno en 2006", afirmó.



A pesar del Código Fiscal que impide a los funcionarios revelar información financiera privada y de que el INE le ordenó el jueves no emitir expresiones a favor o en contra de aspirantes electorales, López Obrador siguió atacando ayer a la panista y divulgó un documento sobre los contratos obtenidos por sus empresas, por 76 millones con el sector público y mil 396 con el sector privado, una información que habría obtenido del SAT o de Unidad de Inteligencia Financiera.



"Está absolutamente descompuesto López Obrador, no esperaba una situación que incluyera una alianza opositora con esta potencia y su descomposición lo lleva a hacer actos desesperados por defender a sus corcholatas y descalificar a los opositores. Está instalado en una posición facciosa, de jefe de campaña olvidándose de su posición de jefe de Estado", dijo Álvarez Icaza, quien rechazó la explicación de López Obrador de que le hicieron llegar la información.



"Es una mentira más, y aunque se lo hayan hecho llegar, él está transgrediendo la ley. Es irrelevante quién se la haya hecho llegar, lo relevante es su conducta y su conducta es una conducta es criminal e ilegal, es una conducta facciosa y es una conducta autoritaria", sostuvo.

