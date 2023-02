Califican de 'enojo' renuncia de coordinador de Guadiana

Ciudad de México.- Tras la renuncia de Luis Fernando Salazar como coordinador de campaña en Coahuila, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que no les quita el sueño el enojo de "algunos" por no obtener lo que querían.

El dirigente morenista defendió que en el equipo de su precandidato a la gubernatura en esa entidad, Armando Guadiana, estén trabajando ex priistas, por lo que descartó afectación con la salida de Luis Fernando Salazar.

"No sé si él (Salazar) se siente agraviado, tendría que aclararlo. Vamos muy bien, tenemos una muy buena organización en Coahuila, cada vez se suma más gente. No hay nada más importante en Morena que el deseo que tiene la gente de un cambio, las personas son circunstanciales porque la gente vota por Morena, después viene la persona (el candidato).

"Entonces no nos quita el sueño que una o dos personas se enojen porque no les dieron el cargo que querían, lo importante es que logremos terminar con el PRI en Coahuila y no que alguien esté a contentillo", afirmó el dirigente morenista.

La semana pasada, el coordinador de campaña, Luis Fernando Salazar, denunció que su equipo de trabajo fue desplazado por los ex priistas que formaban parte del grupo de Ricardo Mejía, ahora abanderado del PT.

"¿Cómo me voy a hacer responsable del cuidado de las 4 mil casillas en Coahuila si no tengo la capacidad de nombrar el mando del coordinador electoral?", cuestionó el ahora ex coordinador.

En respuesta, Delgado aseguró que ellos celebran cada vez que un militante de un partido tradicional se suma al movimiento, pues éste es abierto, pues eso quería Andrés Manuel López Obrador.

"Morena es un movimiento que suma de manera permanente a ciudadanas y ciudadanos que quieran contribuir al cambio, al proyecto de la transformación, entonces en elecciones como Coahuila y el Estado de México por supuesto que llamamos a la gente de base del PRI a que se sume. Estos son los dos únicos estados donde no ha habido alternancia y Morena representa la oportunidad de cambio.

"Quien quiera participar y quien quiera sumarse es bienvenido, tendrá que comprometerse a respetar los principios y actuar con honestidad. A Morena se le invita a la gente a luchar, a nadie se le invita a un cargo o a un puesto. Esos cargos de coordinador, subcoordinador, vocero, realmente no son importantes", añadió.

En conferencia de prensa, Delgado se quejó de que la autoridad electoral no le permitió colocar espectaculares de Guadiana, y mantuvo los del priista Manolo Jiménez.

Además aprovechó para atacar al presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien acusó de ir a Coahuila a avalar este tipo de prácticas contra Morena. Esto después de que el consejero acudió a esa entidad para firmar un acuerdo de coordinación con el gobierno local y autoridades electorales federales y locales para el buen desarrollo de la contienda, como lo ha hecho en todos los estados con elecciones