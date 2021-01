Califica Obrador a autónomos de paleros

Tomada de internet

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “paleros” a los organismos autónomos.

“Esos aparatos los crearon para simular, son organismos alcahuetes; es fuerte lo que estoy diciendo, pero podría decir paleros”, expresó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que estos organismos se han dedicado a esconder prácticas corruptas.

“Entonces ya, acabar con la simulación. Lo vamos a dejar establecido por ley, no tenemos por qué estar pagando por un organismo que simula, que sirve para esconder prácticas corruptas porque para eso sirve.

“No podemos estar destinado mil millones de pesos al año y que los consejeros de ese organismo ganen 300 mil pesos mensuales y se den la gran vida, que es dinero del presupuesto, dinero del pueblo”, comentó.

López Obrador negó que el INAI haya contribuido con su labor de transparencia en destapar casos de corrupción.

“¡Nooo!, yo no conozco nada, discúlpame. O sea, tenemos otros datos, nada. Al contrario, ellos fueron los que ocultaron lo de Odebrecht, lo de la transa esa de Odebrecht”.

“Ellos ocultaron la lista de las grandes corporaciones que fueron beneficiadas con condonaciones de impuestos. Ahora dígame, dónde está el aporte, a ver que me digan qué asunto han resuelto”, cuestionó.

El presidente reiteró que su iniciativa de absorber a los autónomos no involucrará el despido de los trabajadores.

“Además, hacer esa reforma administrativa no implica despedir a trabajadores, no; los trabajadores se reacomodan en otras áreas. Pero hay trabajadores que vienen desde entonces, trabajadores de base, oficinistas, pues no los podemos despedir, tienen 25 o 27 años. Entonces, van a pasar a la Secretaría de Economía a otras áreas ayudar; es lo mismo sin despedirlos, pero sí nos ahorramos arriba”, finalizó.