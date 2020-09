Califica López-Gatell denuncia ante FGR como acto de campaña

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, consideró que la denuncia levantada por senadores del PAN en su contra es un argumento para una campaña o promoción política.

Este vienes, los legisladores del partido blanquiazul presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el funcionario al considerar que su desempeño ha sido deficiente y ha incurrido en omisiones y negligencia.

"Yo no me meto en política, no soy político. Esto nos ha ocurrido a muchas y muchos técnicos, funcionarios técnicos en el mundo: en Dinamarca, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido", dijo en conferencia de prensa.

"Los grupos políticos y sobre todo políticos electorales, políticos partidarios buscan de acuerdo a los distintos calendarios políticos de los países mostrar actividad, mostrar fuerza o mostrar que sirven de alguna manera a la sociedad".

Indicó que al ser coyuntural el tema de salud, son comunes las críticas y ataques.

"Encuentran lo que está de ocasión. Si estuviéramos viendo alguna crisis ambiental, no me extrañaría que la Secretaria de Ambiente fuera el objeto de los ataques", expuso.

"Si estuviéramos viendo un problema de respuesta a una emergencia después de un terremoto, estarían hablando o criticando a la persona titular de Protección Civil por poner algunos ejemplos. O si hubiera un problema pesquero, sería pesquero, en fin", añadió.

Finalmente, expresó su respeto a la pluralidad política y señaló que estará atento a notificaciones.

"No pasa nada con que salgan estos actos de campaña o actos de demostración, o actos de propaganda posiblemente, son respetables", aseveró.

"En su momento, supongo que seremos convocados tanto el Presidente de la República -que ya fue también fue involucrado al respecto-; mi jefe y maestro el doctor Alcocer, un servidor y como funcionarios o como ciudadanos siempre estaremos atentos al llamado de los órganos de procuración de justicia si es que se nos requiere para dar alguna explicación al respecto".