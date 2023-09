Califica AMLO de ridículos a congresistas de EU

Ciudad de México.- Luego que la Cámara baja de Estados Unidos frenó ayuda a México por no combatir el fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los congresistas de ridículos, pidió no tomarlo muy en serio y aseguró que el país no le está pidiendo nada al Gobierno de Biden.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador acusó que, por la época electoral en Estados Unidos, los partidos y candidatos politizan temas como la crisis del fentanilo y hacen propaganda vil y corriente.

"Como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan estos asuntos delicados lamentables del uso y los daños que causa el fentanilo, así como el tema migratorio, con propósitos politiqueros", dijo.

"Es una propaganda vil y corriente, no hay que tomarlos en serio, es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa".

"Por eso no hay que tomarlo en serio, y van a seguir con lo mismo y cada vez más atrevidos, van a llegar a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo, de risa, son muy ridículos, lo que en política y es un consejo respetuoso, lo que no se debe hacer en política es el ridículo".

La Cámara baja de Estados Unidos aprobó este jueves frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en represalia por lo que el Partido Republicano considera es una falta de voluntad del Gobierno de López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

Se aprobó una enmienda propuesta por el congresista republicano Alex Mooney que detiene los fondos para proyectos en México hasta que el presidente Joe Biden certifique que el Gobierno de México está cooperando para reducir el flujo de fentanilo a EU.

Congresistas del Partido Demócrata expresaron su oposición a frenar los recursos asegurando que se ponen en riesgo iniciativas de desarrollo que el Gobierno de EU mantiene con la sociedad civil y la comunidad empresarial.

"Nosotros estamos ayudándolos, todos los días, por razones humanitarias, porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo de fentanilo en Estados Unidos, y nos preocupa más, y nos duele, que pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año en ese país por el consumo de fentanilo", abundó el tabasqueño.

"Y qué hacen ellos, los legisladores, ¿nada más echarle la culpa a México? ¿Sin ninguna razón? (Dicen) que no nos van a dar 50 millones de dólares, vamos a ver cómo le hacemos para conseguir los recursos porque no vamos a tener ni para pagar la nómina", ironizó entre risas.

López Obrador desestimó la cantidad de dinero que frenó la Cámara baja y afirmó que México no le está pidiendo nada a Estados Unidos.

"Ahora nos vienen a decir a nosotros: 'les vamos a quitar 40 millones de dólares', es ridículo. Saben cuánto destinamos nosotros para apoyar a países de Centroamérica y el Caribe, cuánto es la cooperación e México a esos países, 150 millones de dólares"", presumió.

"Y hacen todo un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no les estamos pidiendo nada, pura politiquería".

El jefe del Ejecutivo consideró que los legisladores estadounidenses deberían estar enfocados en aprobar un plan de apoyo a países que están padeciendo crisis migratoria, en vez de "estar dedicados a la politiquería".

"Eso es lo que deberían estar haciendo, por un lado, y quitando bloqueos y dejando de estar hostigando a países independientes y libres, un plan integral de apoyo, de cooperación para que no se vean en la necesidad de emigrar, no hacen nada", sostuvo.

"Es más lo que autorizan, pero mucho más, para la guerra en Ucrania que lo que destinan a apoyar la pobreza de los pueblos de países de América Latina y el Caribe. Y lo segundo que atiendan a sus jóvenes garantizándoles tres cosas: estudio, que la educación sea gratuita en Estados Unidos, trabajo y lo tercero, amor para que no consuman fentanilo".

Alista nombramientos López Obrador presentará el lunes la lista de funcionarios que saldrán del Gobierno para buscar alguna candidatura, así como los nombres de las personas que los sustituirán.

"El lunes ya voy a dar a conocer los nombres (de quiénes se van) y ya voy a empezar a nombrar sustitutos, mujeres y hombres, aquí lo voy a dar a conocer", señaló.

"A partir del lunes ya damos a conocer quiénes entran en la sustitución; ya son los que se van a quedar hasta el final", agregó en Palacio Nacional.

A pregunta expresa, López Obrador descartó que entre las renuncias esté contemplada la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

"Ariadna no, no creo que se vaya. Y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de Bienestar", dijo.

En días pasados, López Obrador calculó que dejarán la Administración federal entre 8 y 10 de sus colaboradores.

Entre quienes ya salieron del Gobierno está el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien buscar ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

También el ex titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien aspira a la Gubernatura de Tabasco después de ser el encargado de la construcción del Tren Maya.

Otros funcionarios que dejarían sus cargos en los próximos días son el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Rabindranath Salazar, quien busca la Gubernatura de Morelos, y el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aspirante al Gobierno de Guanajuato.

"No sé exactamente cuántos han pedido licencia, conozco de algunos casos, el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento", manifestó López Obrador.

"¿Qué otros casos? Rocío (Nahle), que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, que estaba en el Tren Maya".