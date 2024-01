Califica AMLO de 'rara' investigación de Cofece a trenes

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador desconfió de que la Cofece investigue al servicio ferroviario de carga, cuando empresas operan las concesiones desde hace más de dos décadas .

En conferencia mañanera, dijo que desconoce de lo que haya motivado las indagatorias, pero sugirió que es muy raro que apenas se haya detectado un posible monopolio.

-La Cofece inició una investigación contra contra Ferromex, ¿sabe algo sobre esta investigación ahora que quieren hacer los trenes de pasajeros?, se le preguntó.

"No, no tengo información sobre eso, no creo que esté haciendo algo así porque ya llevan operando los trenes desde el tiempo de (Ernesto) Zedillo, que se concesionaron los trenes para carga, y desde entonces se entregaron las concesiones de 18 o 20 mil kilómetros a dos empresas y ¿cuánto ha transcurrido desde entonces? 26 años ¿cómo hasta ahora se dan cuenta de que son monopolios? Está muy raro, por eso no creo que haya problema", respondió.

El pasado 10 de enero, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que inició una investigación por posibles barreras a la libre competencia en el mercado del sistema de transporte ferroviario, donde participan Canadian Pacific Kansas City y Grupo México Transportes.

Sin mencionar a las empresas por su nombre, el regulador dijo que existen elementos que hacen suponer la "ausencia de condiciones de competencia" en ese ámbito, el cual moviliza 25 por ciento de toda la mercancía que se mueve por vía terrestre en el País.

La Cofece dijo que el periodo de la investigación será de entre 30 días y 120 días hábiles, y podrá ser ampliado hasta por dos ocasiones.

Esta mañana, el Presidente negó intervenciones de su Gobierno en el caso, pero recordó que se da en el marco de sus próximas iniciativas para reactivar el transporte de pasajeros en trenes y las cuales, aseguró, no consideran expropiar vías.

"Y no tiene que ver con lo de nosotros, que es una iniciativa de las que voy a enviar, porque son varias iniciativas, una iniciativa tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros, reactivar de nuevo el funcionamiento de los trenes de pasajeros en el País, pero eso no significa expropiación porque está contemplado en la legislación, son algunos cambios que se tienen que hacer.

"Las vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros, desde luego hay que arreglarlas, verse, tiene todo el derecho de vía que es de dominio público, todo el derecho de vía para trenes de pasajeros y eso es lo que se va a hacer".

En noviembre, el Gobierno publicó un decreto por el que antepone el servicio de trenes de pasajeros al de carga e invita a las actuales empresas concesionarias a hacer propuestas hasta mediados de enero para ofrecer la nueva prestación o, de la contrario, sería otorgada al Estado u otras compañías.

Al respecto de las investigaciones recientes, Canadian Pacific Kansas City de México descartó que tengan un efecto significativo en sus operaciones.