Cae exmando por homicidio de Brando en Veracruz

Ciudad de México.- Hugo Aguilar Bárcenas, exdirector de la Policía del Municipio Lerdo de Tejada, en Veracruz, fue detenido por su presunta responsabilidad en el asesinato del joven Brando Arellano Cruz el pasado 19 de enero, informó la Fiscalía del Estado.

Brando, de 27 años, fue asesinado en la Colonia Paulino Ortiz cuando circulaba en su vehículo, el cual era perseguido por una patrulla.

Por este caso fueron detenidos los agentes José Manuel "N", Óscar "N", César "N" y Rufino "N", a quienes se les dictó prisión preventiva por dos años, bajo el proceso penal 18/2024.

A esas capturas se suma la del ex mando de Lerdo de Tejada.

"La Fiscalía General del Estado informa que imputó a Hugo 'N', ex director de la Policía Municipal de Lerdo de Tejada, como probable responsable de los delitos de homicidio, encubrimiento por favorecimiento, incumplimiento de un deber legal y contra la preservación del lugar del hecho.

"Los hechos ocurridos el 19 de enero del año en curso en la Calle Luis Echeverría, en esta ciudad, cuando el ahora imputado presuntamente participó en los hechos en los que perdiera la vida por disparo de arma de fuego la víctima identificada con las iniciales B.J.A.C. El juez dictó como medida cautelar prisión justificada por un año, dentro del proceso penal 27/2024", detalló la Fiscalía.

La víctima circulaba por la Colonia Paulino Ortiz minutos antes de las 18:30 horas del 19 de enero, en un automóvil Chrysler rojo con placas XZH-455-B, y se detuvo frente a la casa de su abuela.

"Él me llamó, me dijo: 'papá, me vienen siguiendo los policías, voy a casa de mi abuela'. Entonces yo salí en la moto y lo alcancé, cuando llegué oí los disparos, quise pasar y (los policías) me apuntaron con el arma, me encañonaron, dijeron que me iban a matar", explicó el señor.

"Mi hijo ya había parado su carro, y aún así ellos hicieron fuego, fue un disparo en la yugular, por la espalda, de manera artera", dijo el padre a medios locales tras los hechos.