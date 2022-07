Cae exfiscal de Veracruz por desaparición forzada

CDMX.- A casi tres años de estar prófugo, el exfiscal de Veracruz Jorge Winckler Ortiz fue detenido en Puerto Escondido, en Oaxaca, por el delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la detención de quien estuvo al frente de esta institución de diciembre de 2016 a septiembre de 2019, durante el bienio del Gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y el principio del sexenio del morenista Cuitláhuac García.

"La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la @SEDENAmx , CNI y @CONASE_mx , de la @SSPCMexico, en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge 'N', ex Fiscal General del Estado de Veracruz", se precisó.

"Por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, objetivo prioritario de la COESCONPAZ".

Se espera que el ex Fiscal sea presentado en las próximas horas ante un juez de control en el penal oral ubicado en Pacho Viejo, en el Municipio de Coatepec, aledaño a Xalapa.

Horas antes de la confirmación, el Gobernador Cuitláhuac García no quiso precisar en conferencia de prensa sobre la detención, al asegurar que correspondía esa información a la Fiscal Verónica Hernández.

"Decirles que no fue tema de hoy en la coordinación para la paz, si la Fiscal lo sabía o no, es su derecho, ella nos comparte lo que a derecho corresponde, es una mesa en la que participan todas las entes federales, estatales que tienen que ver con seguridad y la Fiscalía forma parte, pero tiene restringida información delicada, sensible, a fin de no alterar, no sé si ella lo sabía o no", dijo.

"En ese momento no nos compartió nada, debo saber comportarme con responsabilidad, porque seguro va a ser polémica si yo hago una declaración, van a decir que violamos derechos, lo van a querer llevar al terreno político, cuidamos mucho esos aspectos".

A Winckler Ortiz le iniciaron en 2019 una indagatoria al señalarlo de plagiar y torturar a Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, quien fue Fiscal de Veracruz durante el sexenio del priista Javier Duarte.

Previo a la orden de aprehensión, en septiembre de ese año la Comisión Permanente del Congreso separó temporalmente de su cargo a Jorge Winckler por no cumplir con la disposición constitucional de contar con la certificación de confianza, obligatoria para el cargo.

En marzo de 2020, se ordenó con 33 votos a favor y 12 en contra que la separación de Winckler Ortiz fuera definitiva.