Cae agresor de reportero

Ciudad de México— Luis Ángel E., alías 'El Chupas' fue detenido esta madrugada por agentes de la Policía de Investigación capitalina.

El hombre está acusado de golpear al periodista Juan Manuel Jiménez cuando transmitía en vivo durante la manifestación de mujeres el viernes pasado, en la Glorieta de Insurgentes.

La titular de la Procuraduría General de Justicia, Ernestina Godoy, dijo que el hombre, de 24 años, fue identificado por la PDI y con apoyo de su familia y un trabajador.

"Se ubicó a la persona con la que platica, el canoso, seguramente ya lo vieron, él dice que es su trabajador y el dio muchos datos. Entonces de hecho está con su mamá y ha estado acompañado todo el tiempo", expresó.

Con apoyo de la Fiscalía del Estado de México, el hombre fue traído a la ciudad y puesto a disposición del Ministerio Público.

Godoy agregó que en breve se ejecutará una orden de aprehensión en su contra por las lesiones causadas al comunicador.

"Él voluntariamente dice 'estoy listo' (...) son lesiones, no sé como esté exactamente la calificación, pero son lesiones graves", abundó.

Reportes extraoficiales señalan que Luis cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego, robo de vehículo, posesión de estupefaciente y alteración del orden en la vía pública.

Pese a que no contaba con una orden de aprehensión en su contra, fue presentado esta mañana ante un juez de control, en las salas de oralidad para delitos no graves, cuya audiencia está en proceso.