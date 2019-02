Cada funcionario es responsable de su declaración patrimonial: SFP

Luego que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de omitir la información de un penthouse, la dependencia afirmó que cada servidor es responsable del ingreso preciso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones.

"Los servidores públicos federales tienen la obligación legal de presentar sus declaraciones patrimoniales y de posible conflicto de interés, lo cual se realiza a través del sistema DeclaraNet, plataforma electrónica que administra la Secretaría de la Función Pública", indicó.

"Cada servidor público es responsable del ingreso preciso de sus datos y de decidir hacer públicas o reservadas sus declaraciones".

La SFP también argumentó que la información patrimonial del cónyuge, concubino o dependientes económicos de los servidores públicos no se sube automáticamente al sistema DeclaraNet.

Sin mencionar a Sánchez Cordero, la SFP informó en una tarjeta informativa que la plataforma no publica dicha información automáticamente para proteger los datos personales de terceros, independientemente de si el funcionario (a) opta por hacer pública la declaración patrimonial.

Explicó que una vez presentada la declaración no se pueden hacer modificaciones directas a lo asentado en el formato, y sólo pueden hacer las precisiones pertinentes a través de la opción de Nota Aclaratoria, la cual no es pública, a menos que el declarante lo solicite en la propia nota.

En el caso de que el funcionario registre la declaración con la opción de no hacer públicos los datos, abundó la SFP, es posible solicitar su publicidad a través de un escrito dirigido a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.

"Si en el escrito se solicita que se publiciten los datos de terceros, es indispensable manifestar que es de mutuo acuerdo y que haya una aceptación expresa del tercero involucrado", agregó la dependencia.

"A la fecha, la Secretaría de la Función Pública ha atendido puntualmente 154 solicitudes para hacer públicos los datos patrimoniales y de posible conflicto de interés de servidores públicos de todos los niveles".

Esta mañana, Sánchez Cordero culpó al director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP de reservar información de un penthouse que posee en Houston.

"Solicite a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial que aclare las razones por las cuales se reservó esta información", dijo en conferencia mañanera, acompañada del Presidente López Obrador.