Cabildean en Senado terna a Ministras

Ciudad de México— Las tres candidatas a Ministras de la Suprema Corte de Justicia asistieron al Senado de la República para sostener encuentros privados con legisladores de distintos partidos.

Cuestionadas por separado, las tres aspirantes propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendieron sus trayectorias profesionales, rechazaron ser cercanas al Mandatario o a Morena y aseguraron ser independientes.

Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Celia Maya sostuvieron reuniones por separado en el Salón de Asistencia a Senadores, a donde se prohíbe el acceso al público.

La magistrada Yazmín Esquivel, cuestionada por su vínculo con el contratista José María Riobóo, de quien es esposa, descartó un conflicto de interés con el argumento de que tiene 35 años de trayectoria judicial, mientras que al empresario lo conoció hace apenas 7 años.

"Nos parece que son comentarios parciales, no son correctos, no corresponden a la verdad y tratan de desdibujar una carrera y toda una vida en el servicio público y toda una vida de trabajo, de estudio, de esfuerzo, lo tratan de desacreditar por esta relación que yo tengo con mi esposo, José María Riobóo, que hace siete años que lo conocí", dijo en entrevista la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa.

"Tratan de llevar a cabo la calificación y el juicio a ese extremo, sin ver todo lo que ha sucedido en estos 35 años. Considero que nos deben, sí, juzgar por lo que hemos hecho y los resultados que hemos dado donde hemos estado a lo largo de todo este tiempo".

Loretta Ortiz, esposa de José Agustín Pinchetti, ex colaborador de López Obrador en el Gobierno de la CDMX, sostuvo que su carrera mayormente en la academia hace imposible que haya incurrido en conflicto de interés o falta de independencia.

"Yo creo que la crítica, que somos cercanas, no debería de verse eso, sino lo que es el currículum, y objetivamente la que ha sido la trayectoria de cada una de nosotras, las tres propuestas, y si se ve que las personas han actuado de manera independiente, autónoma y que tienen un buen currículum y una buena trayectoria, son aptas para poder ejercer la función de ministro de la Suprema Corte", indicó.

La Magistrada de Querétaro Celia Maya admitió ser todavía militante de Morena, sin embargo, aseguró "no hacer vida partidista" porque no tiene tiempo, debido a que se dedica sólo a su carrera.

Aseguró que nunca ha resuelto una sentencia con algún sesgo partidista, y que ha defendido la independencia del Poder Judicial respecto de otros Poderes.

"Experiencia e independencia creo que no me lo pueden tachar. Que el Presidente voltee a ver los ojos a quien ha coincidido con un proyecto de cambio para este país, en mi caso, yo creo que es beneficioso, porque lo único que he buscado en mi vida es acercarme a la gente", afirmó.