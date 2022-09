'Buscaron rebelión en Ejército al acusar a militares', dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que detrás de las acusaciones en contra de militares en el marco del caso Ayotzinapa, hay intereses de quienes buscaban una rebelión en el Ejército.

"Hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, de alto grado, los otros 15, no se, pero me imagino. Son soldados pero por qué meten a los 20, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército y que íbamos a dar marcha atrás. No, cero corrupción, cero impunidad", declaró.

"(...) Cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensar: si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército", dijo más tarde.

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió, el pasado 19 de agosto, 20 órdenes de aprehensión contra miembros de los 27 y 41 Batallones de Infantería en Guerrero, aunque tres semanas después se desistió de 16 de esos mandamientos de captura.

"Cuando esto llegue a la Fiscalía, cuando este informe llegar a la Fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, ese es mi interpretación de dinamitar el proceso porque estaba de por medio detener al Procurador y estaba de por medio detener a militares. Entonces, el reclamo del Fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta,él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas, yo daba por hecho de que habían participado todos".

Apenas este 27 de septiembre, Reforma informó que Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), luego de que la Fiscalía Especializada en Control Regional, un área ajena a su unidad, se desistió -sin su autorización- de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Iguala.

López Obrador aseveró que Omar Gómez no estaba de acuerdo con lo presentado en el informe.

"No les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe", dijo.

- ¿A quién?, se le cuestionó.

"Al Fiscal que estaba. Por eso planteo lo de su renuncia", respondió.

El tabasqueño dijo que las órdenes de aprehensión se giraron conforme al informe de la Comisión de la Verdad, pero aseveró que en dicho documento no estaban implicados los militares.

"Estoy seguro que alguno de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción", dijo.

- ¿Cuando dice costó se refiere a las 20 órdenes de aprehensión es contra militares?, se le cuestionó.

- "Sí, sí, sí y no estaban, no están en el informe, las 20".

- Si están.

-"No están, no, no, no, no, no, no, no, yo les puedo mostrar el informe, a ver, está testado (...) son cinco militares y ahí están incluidos".

- Pero el subsecretario Alejandro Encinas dijo 20 militares.

-"No, cinco y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe".

- No, sabe usted que no.

- "Por eso, no tiene la información entonces, pero que bien que lo estamos aclarando, entonces, en el informe son cinco militares, pero para más detalles, para más detalles yo di la instrucción al Secretario de la Defensa por escrito".

- ¿La instrucción de qué?

-"De que se cumpliera con lo que se estableció en el informe de la Comisión (...) Le dije al Secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad".

"Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos y si tú dices que Jorge Fernández entra y hace una entrevista y que no sé quién le hace otra entrevista, eso, les diría, es secundario, aquí lo importante es que se está haciendo justicia y todos tenemos derecho a la defensa".

'¿Quieren a EPN? Que hable Karam'

López Obrador dijo que si quieren implicar al expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Iguala, que hablen con el exprocurador Jesús Murillo Karam.

"Los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar todos, porque también están diciendo: bueno y por qué no, hasta mi amigo Epigmenio, y por qué no Peña, que acompañe a Murillo Karam, pues que Murillo hable".

"Que diga que le dieron instrucciones, porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo".

- Lo que decía el informe del grupo de expertos con respecto a la actual del general Cienfuegos era que eso que impidió la Sedena cuando estaba Cienfuegos de que accedieron al cuartel General del 27 batallón de infantería fue clave en el ocultamiento y ahí quién mandaba era el general Cienfuegos y a ese pareciera que no se pudiera hablar de él, se le dijo al mandatario.

"Sí pero, si a esas vamos, pues es lo mismo de ahora, yo di la orden, porque yo soy el responsable, o sea, no es un asunto del General Cienfuegos, es un asunto de una autoridad civil ¿quién es el comandante de las Fuerzas Armadas.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aseveró que el exprocurador Jesús Murillo Karam tiene derecho a defenderse, pero es responsable de la fabricación de la llamada "verdad histórica" del caso Iguala.

"La Fiscalía está presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Karam, exprocurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, cómo distorsionaron o cambiaron, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, para sacar declaraciones torturaron a perdonas, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en el basurero, algo que está demostrado fue falso, además él se asume como responsable", dijo.

"El señor (Zerón) está en Israel y otros más. Tiene derecho a defenderse, pero la Fiscalía va fortalecer su denuncia con elementos, con pruebas y aclarar que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Karam y que no es un asunto del presidente", agregó.

El mandatario federal refrendó su compromiso de actuar en este caso.

"Emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa y se detuviera a los responsables y en eso estamos. Cuando me presentaron el informe di la instrucción de que de procediera".

"No se está excluyendo a nadie, como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe, se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos van a ser requeridos por la Fiscalía, si hay otros, pues también, siempre y cuando se tengan las pruebas porque se va actuar a partir del informe que presentó la comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables".

Respalda a Encinas

López Obrador refrendó su apoyo al subsecretario Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad.

"El Presidente lo apoya, lo respalda, por eso lo nombré responsable de la Comisión, por eso hay un decreto y repito, dos días después de que tomé posesión, si no me equivoco, a ver si lo buscan"

"Decreto del 4 de diciembre de 2018, 3 o 4 días después, porque es un compromiso, entonces, qué es lo que sucede, yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque se de que hay muchos intereses de por medio, bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo llegar a las conclusiones que tiene el informe, muchísimo y hubieron hasta asesinatos, que pueden estar o no vinculados al asunto".

"Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica, entonces, viene en el informe una lista de responsables, acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial, que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente, entonces cuando se tiene el informe se le plantea al Fiscal".

El mandatario insistió en que hay mucha manipulación y dijo que si existe campaña en contra de Encinas, también es en su contra.

"Tiene todo nuestro apoyo y si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía y todo lo que resiste apoya".