Buscarán reelección 448 de 500 diputados

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— La Cámara de Diputados informó que el 90 por ciento de los legisladores buscará reelegirse en el próximo proceso electoral.

Datos dados a conocer por el recinto legislativo indican que de los 500 legisladores, hasta las 12:00 horas de la noche de ayer, la Secretaría General había recibido 448 cartas de intención.

Indicó que de ese total, 444 están en funciones, tres solicitaron licencia y uno más es un suplente que no ha tomado posesión.

"De esta manera, se dio cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que marcó esta fecha y hora como plazo para dicha recepción", señaló.

La lista dada a conocer por la Cámara baja señala que de los 252 diputados con los que actualmente cuenta la fracción de Morena, 232 buscarán la reelección.

Entre ellos se encuentran los ex líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca Santiago Chepi e Irán Santiago, así como la actual presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, a quien también se le identifica como parte de la "bancada de la CNTE".

Otros legisladores de Morena que buscarán repetir en el cargo son la guerrerense Abelina López, quien en octubre pasado reconoció en tribuna haber pagado un soborno de 20 mil pesos para obtener un proceso abreviado, hecho que más tarde trató de negar.

Asimismo, el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y ex líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, así como Dolores Padierna, Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, Aleida Alavez y Ricardo del Sol, quien recientemente buscó la candidatura al Gobierno de San Luis Potosí.

Geraldine Ponce, Rocío Barrera, actual presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Sergio Gutiérrez, identificado como operador del ex coordinador parlamentario y actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado y Sergio Mayer, actual presidente de la Comisión de Cultura, son otros morenistas que buscarán reelegirse.

Por el Partido Acción Nacional harán lo propio 64 de 77 legisladores actualmente en funciones. Se trata de Adriana Dávila, Carlos Alberto Valenzuela, Éctor Jaime, Felipe Fernando Macías, Hernán Salinas, Jorge Arturo Espadas, Jorge Luis Preciado, Jorge Romero, José Elías Lixa y el actual coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks.

De los 48 integrantes de la fracción parlamentaria del PRI buscarán la reelección 44, entre quienes se encuentran Ana Lilia Herrera; la veracruzana Anilú Ingram; el dirigente del Movimiento Antorchista, Brasil Acosta; el secretario General del Sindicato Nacional Minero-Metalúrgico, Carlos Pavón; el ex presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; el ex subsecretario de Hacienda, Fernando Galindo; el actual coordinador parlamentario René Juárez Cisneros, y el ex Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien en diversas ocasiones ha sido señalado por presuntos actos de corrupción.

En el Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena, buscarán repetir en el cargo 43 de sus 46 diputados, entre ellos Benjamín Robles, Eraclio Rodríguez, José Luis Montalvo, Manuel Huerta, María de Jesús Rosete, Olga Juliana Elizondo, Óscar González Yáñez, el actual coordinador parlamentario, Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña.

De los 27 legisladores de Movimiento Ciudadano, 22 buscarán la reelección, en tanto que de los 24 diputados del PES, 22 buscarán repetir en el cargo.

Por el PRD, 7 de los 12 integrantes de la fracción parlamentaria presentaron carta de intención, mientras que los 11 diputados que actualmente conforman la fracción del PVEM harán lo propio.

Entre ellos, el actual coordinador parlamentario, Arturo Escobar, así como Carlos Puente y Jorge Emilio González.