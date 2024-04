Buscará MC protección federal de candidatos, dice Máynez

Ciudad de México.- Tras el asesinato de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial por Movimiento Ciudadano, señaló que no confían en las instancias de seguridad estatales, por lo que solicitaron un protocolo de seguridad para sus candidatos por parte de la Federación.

"Es un asunto que lleva la dirigencia estatal, que sobre todo también están solicitando el auxilio de instancias federales, no hay la confianza que deberíamos de tener en las instancias de seguridad estatales", dijo en su gira por León, Guanajuato.

"No han manifestado de hecho un entendimiento de que su compromiso con la seguridad de las personas debe de ir más allá de la lógica política electoral y por eso también hemos estado pidiendo que las candidatas y los candidatos que tenemos en Guanajuato también cuenten con protección federal".

¿Tiene conocimiento de más candidatos amenazados en Guanajuato y para cuántos podrían pedir protección?, se le preguntó.

"Antier solamente había dos personas que habían pedido protección de otros partidos. Pues nosotros estamos pensando en tres o cuatro candidaturas estratégicas que en este momento nos importaría que hubiera, no necesariamente una protección individual, pero sí que tengan información, protocolos de desplazamiento, protocolos de eventos que nos permitan evitar este tipo de tragedias, de situaciones que nosotros también lo sabemos.

"Pues nadie está exento a que incluso con la protección del Estado, de la Federación, pueda suceder un evento trágico como este porque la capacidad criminal se ha desbordado, se ha extralimitado y lo vamos a estar platicando con la dirigencia estatal.

Advirtió que el proceso electoral va a terminar muy mal, por lo que hay que cambiar de estrategia de seguridad.

"Hay que tomarse en serio la posibilidad de rectificar frente a la evidencia. No hay ninguna de que el prohibicionismo, el punitivismo y la militarización estén haciendo que este país tenga justicia, tenga paz. Ninguna. El arraigo no funcionó, la prisión sin juicio no ha funcionado, la militarización del país no ha funcionado", expuso.

Álvarez Máynez acusó de fallida la estrategia nacional y local contra la inseguridad.

"La descomposición que se ha dado en esta región (Celaya) del país, que incluye a Guanajuato, que está incluyendo recientemente a Querétaro incluso, que fueron estados que tuvieron una tranquilidad, condiciones de seguridad muy distintas hasta hace algunos años, pues es preocupante y es producto de una estrategia nacional fallida, una estrategia que no ha dado resultados", expuso.

"Y en el caso de Guanajuato, pues esa estrategia ha funcionado de manera fallida por partida doble, los gobernadores han insistido en una política con estas mismas características a nivel estatal, encumbrando a un fiscal que ha tenido pésimos resultados y que sin ningún tipo de rendición de cuentas se ha perpetuado en el poder".