Buscará INE frenar a 'corcholatas'

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral buscará un mecanismo para frenar o poner límites al abierto proselitismo adelantado que realizan aspirantes presidenciales de Morena y de otros partidos, antes de que sea irreversible un daño al proceso electoral del 2024.

La Comisión de Quejas del órgano electoral declaró improcedentes tres denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña.

PUBLICIDAD

Una de Morena contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por aparecer en espectaculares por una entrevista a una revista, y dos del PRD y PAN contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por asistir a una asamblea sobre su aspiración presidencial en Sinaloa, en marzo, y por una canción a favor de la funcionaria, en la que se invita a votar por ella.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, afirmó que ante las "situaciones" que se están observando de "anticipación" a un proceso electoral, en la que funcionarios reconocen su aspiración presidencial, no se pueden seguir evaluando las denuncias en lo particular, sino realizar un análisis integral, y buscar una solución.

"Se tiene que hacer una revisión integral para efecto de que se pueda tener una visión remedial de lo que estamos viviendo en México frente a las personas que aspiran a una candidatura y de las personas que apoyan a través de estos eventos.

"Si esto continúa vamos a tener un problema de un daño que va a ser irreversible, entonces que se analice una situación remedial con base en las facultades que la ley nos da, pero también las posibilidades que el derecho nos presenta", expuso la consejera.

Por ejemplo, el cuestionó sí es válido que un diputado le organice eventos para promocionarse como aspirante o si se cobró la canción que le compusieron.

Por ello, en esa revisión deben evaluarse todas las situaciones que se están presentando para saber cómo actuar ante cada una de ellas.

La consejera Rita López hizo segunda a Zavala, pues consideró que es momento de explorar qué debe hacer el INE, pues los ciudadanos se están cuestionando qué hace la institución frente a lo que están viendo.

"Me sumo a explorar qué podemos hacer sobre estas actividades que sin duda lastiman los tiempos y se vuelve una crítica de la ciudadanía que también pone el ojo al INE de qué vamos hacer. Revisar hasta dónde nos da para que esto siga sucediendo, me preocupa, pero también me ocupa y desde ahí hagamos algo", agregó.

El consejero Jorge Montaño también las respaldó, e incluso indicó que se deben valorar los extrañamientos a estas conductas.

"Creo que podríamos hacer también un extrañamiento, un exhorto, como ya lo hemos hecho también en anteriores ocasiones con el Ejecutivo federal para reforzar esta medida", apuntó.

Por ello, se ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso elaborar una propuesta sobre cómo atender esta problemática, tomando en cuenta lo que les permite la legislación.

"Está generando (el activismo de los aspirantes) una tensión legítima y ver que alternativa podemos presentar", añadió.

La consejera insistió en que la propuesta no solo contemplará a los aspirantes o servidores públicos que realizan acciones para promoverlos, también para los ciudadanos.

"Debemos sostener que el principio de legalidad, el cumplimiento de las reglas, no sólo es para servidores públicos, no sólo para quien milita en un partido, también es el deber de las y los ciudadanos que cuidemos nuestro proceso democrático. Nuestras libertades tienen un límite", expuso.

Desde el 12 de junio hasta hoy, la Comisión de Quejas ha resuelto 81 denuncias contra las "corcholatas" de Morena, y solo e 10 por ciento ha procedido. El resto se ha declarado improcedente porque son hechos consumados, no hay periodo electoral o no se ha demostrado que ellos están detrás de la promoción.