Buscará científico 'espía' Alcaldía en Oaxaca

Ciudad de México.- Luego de permanecer tres años y medio en una cárcel de Estados Unidos por supuestamente ser "colaborador del Gobierno ruso", el científico oaxaqueño Héctor Alejandro Cabrera Fuentes aseguró que planea lanzarse a la política en su natal Oaxaca.

En entrevista con el diario El País, Cabrera Fuentes habló por primera vez cómo fue enfrentarse a la justicia estadounidense, tras actuar como agente y realizar trabajos de inteligencia para el servicio de Kremlin.

"A lo mejor, si hace 41 meses me hubieran dicho que iba a sobrevivir a la cárcelenEU, yo tampoco lo hubiera creído y les habría respondido que me habría suicidado antes", dijo.

"Fueron los pensamientos que me llegaron en un primer momento porque no sabes qué es lo que viene, no sabes qué es lo que va a pasar".

El 15 de febrero de 2022 se declaró culpable en Estados Unidos de espiar para Rusia.

Según refirió el diario, en su última "misión", debía entrar a una zona residencial de Miami, Florida, para capturar las placas de un mando estadounidense, pero llamó la atención de la seguridad porque su esposa tomaba fotos al vehículo objetivo.

Ambos fueronliberados, pero después fue capturado en el aeropuerto, cuando pretendía volar de regreso a México dos días después.

Los agentes del FBI revisaron su celular y encontraron la foto de la placa del auto.

Aunque estaba casado en Oaxaca, tras su detención en EU salió a la luz que tenía otra esposa y dos hijas en Rusia, afirmó el diario.

Según el sumario judicial estadounidense, un agente ruso le ofreció facilitar la salida de sus hijas de Rusia -que habían regresado de Alemania junto con su madre para tramitar sus pasaportes y fueron retenidas por agentes de aduana rusos por razones que se desconocen-, a cambio de que realizara una misión para ellos.

Ahora, con 38 años, el microbiólogo declaró al diario estar preparado para seguir con su vida y poder lanzarse a la política en El Espinal, Oaxaca.

"Espero que yo sea el próximo Mandela que llegue a hacer cambios generacionales. ¿Por qué no? ¿Cuántos presidentes no han salido de la cárcel?", lanzó.

"Mi motivo de vida es y seguirá siendo la ciencia, pero si yo puedo obtener una posición gubernamental, en la que yo pueda apoyar a la sociedad, lo haría sin pensarlo".

Eminencia

El científico Héctor Alejandro Cabrera Fuentes fue liberado el pasado 16 de julio fue liberado de una cárcel en EU, tras asegurar que espiaba para Rusia. Entre sus logros destacan:

- Doctorado en microbiología molecular por la Universidad de Kazán, Rusia.

- Doctorado en cardiología molecular por la Universidad de Giessen, Alemania.

- Premio al investigador joven de la Asociación Alemana de Arterioesclerosis en 2013.

- Galardonado en 2014 como mejor investigador joven por la Sociedad de Cardiología de Rusia.

- Premio ISHR-Servier en 2016 por la Sociedad Internacional de Investigación del Corazón.