Buscará AMLO evitar corrupción en universidades públicas

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se buscará que las universidades públicas transparenten el uso de recursos que les entrega el Gobierno, y que se evite la corrupción y el control de "caciques".

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal dijo que como ocurre con el Gobierno, los sindicatos, las organizaciones civiles y empresariales, en las universidades se tienen que cuidar que no haya corrupción y prevalezca la transparencia.

"Lo tenemos que hacer siendo respetuosos de las autonomías, que no pueden significar cotos de poder, no pueden ser islas dominadas por caciques, trátese de un sindicato, de una universidad o de cualquier organización gubernamental, aunque sea autónoma", expuso.

"Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo con las universidades, porque conviene la transparencia, sin que se interprete de que es una injerencia del Gobierno y una violación a las autonomías".

El mandatario sostuvo que hay universidades vinculadas a partidos, con alta capacidad de gestión y que obtienen muchos fondos, pero el uso de esos recursos no es equitativo.

"Hay universidades con influencia política, vinculadas a partidos y las comisiones del Congreso manejadas por ex Rectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos.

"Pero la queja es que ese dinero no se aplica bien, ya conocemos todo lo que sucedió con la famosa Estafa Maestra", expuso.

López Obrador afirmó que pese a los fondos obtenidos, en las universidades están mal pagados los maestros de asignatura.

"Pueden tener más presupuesto, pero se queda arriba. Hay también un sistema piramidal, no hay igualdad, no hay equidad, los de arriba se dan la gran vida y abajo el maestro de asignatura gana muy poco".

El presidente recomendó a estas instituciones que manejen mejor su presupuesto, que no se quede en los aparatos administrativos y baje a los maestros.

"Esa es una recomendación respetuosa, siempre vamos a ser respetuosos de las autonomías, pero todos tenemos derecho a opinar", dijo.