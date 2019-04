Buscará AMLO decreto para abrogar reforma

Tras reiterar que va cancelar la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá "nada de evaluación" a los maestros y que emitirá un decreto que abrogue la reforma de 2012 si no se llega a un acuerdo pronto con la CNTE.

El presidente afirmó que la capacitación a los docentes será voluntaria.

"Nada de evaluación, se supone que quien ya estudio en una Normal y que da clases, ya está capacitado y va haber formación o capacitación voluntaria, que los maestros decidan por sí mismos.

"No verlos como menores de edad, no ofender al magisterio. Lo digo a todo el País, a todos los maestros de México (...) nunca más se les va perseguir a los maestros, se les va humillar a los maestros", subrayó.

Si de trata de evaluar a los docentes, apuntó, también se tendría que crear el instituto para evaluar al Presidente y a los gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales.

"¿Por qué nada más a los maestros?", cuestionó.

"Se va cancelar la mal llamada reforma educativa, no tengan ninguna duda".

Al encabezar un evento en este municipio, dijo que seguirán dialogando con el magisterio disidente hasta que haya un acuerdo sobre el contenido de la nueva reforma educativa.

Pero si se tardan mucho y no hay ningún acuerdo, anticipó López Obrador, emitirá un decreto que abrogue la reforma aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Voy a sacar un decreto abrogando, quitando la mal llamada reforma educativa, en tanto se aprueba la nueva reforma", enfatizó.

López Obrador aseveró que los líderes sindicales del magisterio no van a manejar la administración de las plazas, ni la nómina docente.

"Eso se acaba ya, el que quieran negociar plazas, ese mercado de plazas ya se acabó, y lo mismo la nómina para pagarle a los maestros, se va a federalizar.

"Nada de que la nómina va estar en manos de dirigentes sindicales ni siquiera de gobiernos estatales, se va manejar desde la federación, para que no les falle el pago a los maestros, y para que no haya desvío de recursos", dijo.

López Obrador prometió que las normales no serán cerradas durante su Administración y que quien salga de una de estas instituciones educativas va tener preferencia para tener su plaza de maestro.