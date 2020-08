Buscan reparación del daño de planta 'chatarra' por la vía de la conciliación: Monreal

Reforma / Ricardo Monreal

Ciudad de México— El senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, aseguró que, en el caso de la fraudulenta venta de la planta "chatarra" de Agronitrogenados, se está buscando, por la vía de la conciliación, la reparación del daño.

"Se está buscando, por la vía de la conciliación, la reparación del daño. La ley lo contempla, los mecanismos de reparación del daño ayudan a atenuar la pena por la probable responsabilidad del presunto delincuente", planteó el legislador

En su edición de este lunes, Reforma publicó que el Gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares que Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó en exceso a Altos Hornos de México (AHMSA) por la planta ubicada en Veracruz, pero hasta ahora nadie está acusado de un delito específico por autorizar o participar en esa operación.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, sólo están acusados de lavado de dinero por la compra de una casa del exfuncionario en Lomas de Bezares con 34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero no por la adquisición misma de la planta, celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones de dólares.

Paralelamente, senadores del PRI y del PAN integrantes de la Comisión Anticorrupción deploraron que el Gobierno no pretenda fincar acusaciones y advirtieron que ellos podrían presentar las denuncias respectivas.

"No le encuentro la lógica. Nosotros, por lo que estamos es en favor de respetar la ley. Y, como decía mi abuela, 'el que toma chocolate que pague lo que debe'. Si no tienen a quién, si no encuentran a quién, pues está difícil que haya un delito sin que haya una persona que lo haya cometido", expuso el priista Mario Zamora.

"Si es real esta lucha que en el discurso se dice todos los días, de querer combatir la impunidad y la corrupción, creo que esta debe ser desde la ley y a través de las instituciones y no por vendettas políticas y menos por sólo discursos huecos con una visión electoral".

Por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez dijo que a la luz de lo que se conoce del caso pareciera que hay un arreglo extrajudicial, lo cual no es positivo.

"Si va a haber algún arreglo, alguna reparación del daño, eso lo tiene que imponer el juez, no el Presidente, que no es el impartidor de justicia", advirtió.

"Es muy sospechoso el cómo han manejado esta situación, el hecho de que Emilio Lozoya no pise la cárcel. Y pareciera que hay como un arreglo por fuera de 'me sueltas videos, incriminas a mis opositores, pagas una lana y te vas'. Eso sienta un pésimo precedente".

El presidente, consideró, lo que tiene que hacer es presentar las denuncias.

"Y si no las hay, quizá sea un buen llamado para la oposición, para que las hagamos nosotros y la Fiscalía tenga que investigar. Pero obviamente quien tiene las pruebas es el Gobierno federal", aseveró.