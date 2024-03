Buscan que médicos de farmacias tengan derechos laborales

Ciudad de México.- Entre acusaciones sobre quién es el responsable de la proliferación de consultorios médicos baratos adjuntos a farmacias, la Comisión de Salud del Senado aprobó una propuesta para que los médicos que los atienden sean contratados con derechos laborales.

Con 17 votos a favor y dos abstenciones, la iniciativa de reforma a la Ley de Salud fue avalada en reconocimiento a la importancia de los 40 mil médicos, según calcularon, que atienden sin salario formal ante la incapacidad del sistema de salud público.

"Votaré a favor, pero quiero hacer notar -y que quede muy claro- que la proliferación de los consultorios médicos en las farmacias se debe a que el Gobierno de Morena ha golpeado tanto el sistema de salud y lo ha mermado que el pueblo ha tenido que acudir a los consultorios de estas farmacias", lanzó la senadora Lilly Téllez, del PAN.

"Les ha quitado, en una forma escandalosa y cruel e inhumana, los servicios de salud, que no les ha quedado a las personas más que ir a pagar por servicios médicos a las farmacias que a veces los dan gratuitos, a veces se cobran".

Acusó que el Gobierno destruyó el Seguro Popular, aumentó el número de mexicanos sin seguridad social, eliminó las normas oficiales de salud y provocó la escasez de medicamentos, todo esto pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un servicio de salud mejor que el de Dinamarca.

La senadora de Morena Antares Guadalupe Vázquez Alatorre defendió al Gobierno federal, pues dijo que esos consultorios surgieron hace dos décadas debido a los gobiernos anteriores que destruyeron el sistema de salud.

A la discusión se metió hasta la presidenta de la Comisión de Salud, la morenista Lilia Margarita Valdez, pese a que había reprendido a Téllez que insistía con tener la palabra y le dijo que no estaban en el Salón de Plenos.

"Con las administraciones de hace 40 años, no las de hace tres años, se nos echó a perder (el sistema de salud), se empezó a convertir en negocio, empezó un saqueo despiadado de los recursos del pueblo", afirmó.

"Fue inhumano, fue indignante. Empezamos en la abundancia y llegó un momento en que tuvimos que comprar hasta los abatelenguas, ¿dónde estaban los que ahora se desgarran las vestiduras y que en aquel entonces no hicieron la voz del pueblo y entonces no dijeron párenle, párenle? Y todavía hasta ahorita vienen y nos echan la culpa, no, no es poseer de un partido o de otro.

"Afortunadamente llegamos para poner orden a este sistema de salud que está destruido", agregó.

Téllez reviró con la falta de vacunas y de medicamentos para el cáncer, el gran número de trabajadores médicos muertos por Covid-19 y el regreso de enfermedades que ya estaban erradicadas en México.

"Veníamos mal, sí, por eso yo luché por un cambio en el 2018, pero nunca hemos visto una injusticia, una crueldad, una forma tan despreciable de dejar que la gente se muera por falta de medicamentos y por falta de servicios de salud como ahora en Morena", dijo Téllez, exintegrante de Morena.

El dictamen en discusión obliga a los empleadores a entregar contratos formales y prestaciones a los médicos de las farmacias, según la Ley Federal del Trabajo, y dotarles de instrumentos necesarios.

En lo que coincidieron los legisladores fue en la importancia de esos consultorios.

"El servicio que dan en esas farmacias es muy importante y merecen ser reconocidos con plenos derechos", dijo Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.