Buscan políticos ucranianos diálogo en México por guerra

Ciudad de México.— Parlamentarios de Ucrania arribaron al país para entablar diálogo con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para explicarle los efectos de la invasión de Rusia en su territorio.

En compañía de la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, los legisladores ucranianos visitaron este jueves la Cámara de Diputados, donde se aclaró que no buscan reunión con el canciller, Marcelo Ebrard, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se ha pedido un encuentro de otro nivel, no hemos recibido respuesta viable, los diputados estarán hasta el 4 de octubre, esperamos se encuentre tiempo para recibirnos", indicó la diplomática al mencionar que la neutralidad en el tema no es aceptable.

Los diputados son Ivan Shynkarenko, Volodymir Ukrkabachonko y Oleksandr Ukrkabachinko, presidente e integrantes del grupo de amistad Ucrania-México, esperan la recepción de algún funcionario de la SRE.

Cuestionada sobre la solicitud de paz emitida por el titular del Ejecutivo nacional, la diplomática aseguró que la medida no ha dado resultados.

Dijo que el presidente Vladímir Putin respondió con la movilización de tropas y llamado a reservistas, a la convocatoria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de lograr un acuerdo de paz.

"Esta propuesta del presidente mexicano, la ha respondido Putin con sus acciones, entonces, ha declarado la movilización de su gente, es la respuesta para todas las propuestas de paz.

"¿Qué paz puede ser, si el presidente Putin anuncia movilización?, ¿de qué paz hablar?, que mañana van a anunciar que quieren anexarse territorios ocupados, ¿de qué paz podemos hablar?, señaló la embajadora.

Remarcó que un diálogo no es posible y no hay posibilidad de negociar algo con Rusia, menos ante la intención de quedarse con territorios de Ucrania.

"Esos territorios nunca van a ser parte de Rusia, nadie va a reconocer esto, ni los ucranianos ni el resto del mundo, solo en el sueño del señor Putin" expuso.

Los políticos de Ucrania han sido cobijados por los diputados de Movimiento Ciudadano y por el presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania, el panista Riult Rivera, así como por legisladores del PRI. En tanto, diputados morenistas mostraron indiferencia.

Los diputados de MC remarcaron que el Gobierno mexicano debería recibir a los diputados de Ucrania.

"Estimado canciller @m_ebrard: me permito distraerlo de su intensa y extravagante campaña de promoción en redes. Mire: se encuentra en México la delegación parlamentaria de Ucrania que visita Latinoamérica y me parece una elemental cortesía que la reciba la @SRE_mx", posteó en redes sociales el coordinador emecista, Jorge Álvarez Maynez.

Salomón Chertorivski reclamó al Gobierno mexicano que no haya congruencia entre promover un acuerdo de paz y no recibir a legisladores extranjeros para abordar ese tema.

"Estamos ante una guerra de principios y dejamos en claro que en México sí existe una parte del Estado mexicano y de la sociedad mexicana no tiene duda de qué lado se encuentra, no hay ambigüedades, entendemos quién es el agresor y quién es el agredido".

"No se vale hacer un discurso el 16 de septiembre pidiendo paz y cuando vienen tres diputados ucranianos, del partido de (Volodímir) Zelensky, no son recibidos por la cancillería mexicana. Se habla paz para afuera y no se trabaja para lograr la paz", advirtió Chertorivski.

En la Cámara de Diputados se inauguró una exposición fotográfica sobre la invasión rusa y sesionó el Grupo de Amistad.