Buscan migrantes volver a estar con sus hijos

Mexicali— Asistidos por organizaciones, integrantes de 29 familias ingresaron la tarde del sábado a Estados Unidos para continuar un proceso de asilo y reunirse con sus hijos de quienes fueron separados hace un año, informó la activista Soraya Vázquez.

Los niños permanecen en Estados Unidos en albergues o con familiares, y no todos están en la misma ciudad, dijo la representante de Families Belong Together Capítulo Tijuana.

"Son 54 personas, con 14 menores, estas familias fueron separadas de sus otros hijos hace un año, fueron separadas y deportadas a sus países de origen", dijo.

"Había familias de Honduras, El Salvador y Guatemala. Cuando fueron separados, las abogadas de Al Otro Lado y otros abogados interpusieron una acción legal en contra de la separación".

Desde agosto, la asociación de Al Otro Lado comenzó a buscar a los padres de familia y desde entonces viajaron a esos países.

"La semana pasada, las familias comenzaron el viaje hacia la frontera norte, México sí les dio el permiso para transitar o algunos ya tenían una visa humanitaria", explicó.

"Ayudé a que no sufrieran en los aeropuertos la revictimización, es la gestión en la que ayudé, que el Gobierno de México entendiera que era un grupo que ya había sido vulnerado y que respetaran su tránsito para reunificarse con sus hijos", mencionó.

Los abogados de Al Otro Lado prepararon a los migrantes para su proceso de asilo.

"En esta hazaña de presentar a las 54 personas en el puerto de entrada en Caléxico también los estuvimos apoyando", describió.

Vázquez mencionó que la situación es muy particular porque sería la primera vez que padres se presentan a pedir asilo estando separados de sus hijos.

"Hubo un trato cordial y comprometido por parte de las autoridades de Estados Unidos, con una sensibilidad distinta, no fue un trato hostil como ha sucedido en otras ocasiones", sostuvo.