Buscan ley para homologar fiscalización

Ciudad de México— La Cámara de Diputados analizará la viabilidad de una Ley General de Fiscalización que homologue las legislaciones federal y locales en la materia, informó la diputada de Morena Aleida Alavez.

Durante la instalación de la Subcomisión de Análisis Jurídico de Auditorías Superiores Locales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que será el próximo mes cuando arranque el análisis del marco jurídico.

Anunció que el 6 de marzo se llevará a cabo una reunión con organismos internacionales a fin de conocer las mejores prácticas internacionales en materia de fiscalización y determinar cuáles de ellas pueden ser adaptadas al contexto nacional.

Alavez, quien fungirá como coordinadora de la subcomisión encargada de dirigir estos trabajos, dijo que el objetivo es determinar la viabilidad de una Ley General de Fiscalización que homologue estos procesos en el País, en cuyo diseño participen todos los actores involucrados.

"Se trata de ver la viabilidad de la Ley General de Fiscalización, pero armada por quienes hacen la fiscalización", planteó.

La legisladora de Morena informó que en el diseño de dicha ley participarán los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal y estatales, así como el Judicial, toda vez que la fiscalización forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Otros actores importantes, agregó, serán los integrantes del SNA, los organismos de fiscalización de todo el País, organizaciones civiles y especialistas.

Jaime Bolaños Cacho, titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas de la ASF, consideró que actualizar el marco normativo en materia de fiscalización es un pendiente en el País.

Cacho recordó que desde hace varios años la ASF entrega, como parte del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, recomendaciones de reformas legislativas para mejorar las actividades de prevención y sanción de actos como el desvío de recursos.

"Es muy necesario actualizar todo el marco normativo, revisarlo, proponerlo, adecuarlo a las necesidades del País y, donde es necesario, también estrechar los vínculos con diversos sectores", expresó.

En su turno, el Auditor Superior de la Ciudad de México, David Vega, reconoció que al sistema de fiscalización le hace falta coordinación y homologación.

"Está claro que hace falta verdadera coordinación, no subordinación, si no esto no va a funcionar", advirtió.

Dijo que son muchas leyes las que hay que reformar, las cuales incluyen las Constituciones federal y locales.

Las conclusiones de las reuniones que realizará la subcomisión con legisladores, auditores, expertos y asociaciones civiles federales y locales serán dadas a conocer el 10 de abril.