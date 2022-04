Buscan Ley Nacional de Víctimas ante conflicto armado

Ciudad de México.— El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una serie de iniciativas de reformas enfocadas en fortalecer la atención a víctimas en el país.

Entre los cambios propuestos se encuentra crear la Ley Nacional de Víctimas y una Secretaría de Derechos Humanos, así como incluir un capítulo de víctimas en el Código Penal Federal.

El paquete de iniciativas, que incluye una reforma constitucional, fue elaborada tras 15 reuniones de trabajo con víctimas de diferentes estados de la República.

"Es indispensable tener claro que en nuestro país se vive un conflicto armado no internacional no declarado, un conflicto armado interno no reconocido y, por tanto, no atendido en la política del Estado", declaró el senador, respaldado por los legisladores del Grupo Plural.

"La población nacional ha quedado expuesta a un contexto de violencia generalizada, enfrentamientos armados de diversa índole y a la comisión de delitos, violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes internacionales".

Álvarez Icaza explicó que con las iniciativas se pretende implementar políticas de Estado que atiendan un criterio de justicia transicional, la búsqueda de la verdad, el enjuiciamiento de criminales y que se dé justicia a las víctimas.

"Ojalá el Estado mexicano estuviera un poquito a la altura de estas víctimas, ojalá aprendieran un poquito de dignidad, ¡es inadmisible la traición que el Estado mexicano le está haciendo a estas personas!, por eso estamos para buscar justicia, verdad y dignidad", lanzó, acompañado de familiares de personas desaparecidas en estados como Tamaulipas, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México.

En el patio del federalismo, del Senado de la República, resonó el grito de los familiares: "¿Dónde están, donde están, nuestros hijos, donde están?". A la senadora Adriana Jurado le salieron unas lágrimas.

El experto Santiago Corcuera destacó que la iniciativa pretende que se eleve a rango constitucionalidad el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a una reparación integral.

"Otra cuestión fundamental es la reforma que proponen a la ley de la Fiscalía General de la República, con el fin de que se establezca y que le quede claro a la Fiscalía y a todas las fiscalías del País que es su obligación busca a las personas desaparecidas", dijo.

En tanto, Carlos Castro, quien busca a su esposa y sus hijas desde hace 11 años, luego que desaparecieran en Xalapa, Veracruz, legitimó las iniciativas presentadas, pues los familiares de las víctimas fueron incluidas .

"Es la forma correcta de hacer las cosas, porque si no participamos las víctimas en estos procesos, cualquier intento, cualquier cosa que nos quieran ofrecer, van a ser muy poco los resultados", comentó.

"Éste es el resultado de las mesas de trabajo que venimos realizando desde el mes de enero, creo que esta nueva ley va muy actualizada con los tiempos y las demandas".