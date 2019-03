Buscan identificación estándar en banca

Acapulco— Para ofrecer seguridad en las operaciones financieras, se requiere una certificación única estandarizada, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabajará con la Secretaría de Gobernación para ofrecerla, adelantó Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda.

"Para hacer transacciones financieras de una forma segura, pero también para hacer muchos tipos de trámites lo que requerimos en México es un estándar de identificación nacional único", aseveró en la Sesión Plenaria Inaugural de la 82 Convención Bancaria.

Herrera expuso que el estándar más usual aceptado hasta ahora es la credencial del INE, pero no cubre a toda la población.

"Por definición, sólo cubre a la población mayor de 18 anos, lo que plantea retos en la seguridad de las transacciones financieras y retos para probar la identidad para aquellos que no son mayores de edad.

"Vamos a estar trabajando de manera conjunta junto con la Secretaría de Gobernación, que es el órgano dentro del Gobierno, a través del Renapo, de encargarse de la administración de lo que tiene que ver con la identificación nacional en dos vías paralelas", indicó.

Los usuarios del sistema financieros aún están expuestos al robo de identidad, por lo que una certificación única permitiría que la delincuencia no obtenga créditos al identificarse con los datos personales de otra persona.

Herrera detalló que una de las vías paralelas consiste en que se encuentre una solución interina que permita que los bancos, con latos estándares de seguridad, puedan identificar a los clientes.

La otra vía consiste en crear una identificación fundacional.

"Es decir, el hecho de que cualquier mexicano desde el momento que nace tenga derecho a una identificación", agregó.

El funcionario indicó que el desarrollo de esta identificación implica una agenda muy exigente a las autoridades financieras que de lograr ser implementada, generará beneficios al País.