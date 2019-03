Buscan diputados facilitar impuntualidad

Ciudad de México— Los congresistas buscan acudir tarde a las sesiones de comisiones y comités para dictaminar leyes, puntos de acuerdo y comparecencias sin que se les descuente su dieta.

La diputada Guadalupe Morales, de Morena, presentó ayer una propuesta para abrogar el Reglamento del Congreso, por uno nuevo, en donde se contempla esta adición.

La propuesta de la morenista mantiene la facultad de la Mesa Directiva de aprobar que los diputados lleguen tarde a las sesiones del Pleno y la extiende también a las comisiones y comités legislativos para que los presidentes puedan avalar que los integrantes puedan llegar tarde.

"Artículo 56. La Mesa Directiva o en su caso la Junta Directiva, podrán dispensar a sus integrantes la obligación del registro inicial de asistencia cuando las o los diputados estén presentes en la sesión y no haya registrado su asistencia debido a algún retraso con motivo de su encargo", dice el texto propuesto.

En entrevista, Guadalupe Morales explicó que este lineamiento permite que los diputados se dediquen a otras actividades del encargo de manera simultánea, aunque no especifica con qué documento podrán validar sus faltas.

"A veces tenemos alguna reunión con Gobierno o en nuestra Alcaldía y tenemos que asistir también, y es parte de nuestro encargo", expuso.

Al igual que en la Séptima Legislatura de la ALDF, hay diputados que justifican sus inasistencias y retardos al Congreso con escritos elaborados por ellos mismos sin presentar comprobantes médicos para evitar los descuentos.

Por ejemplo, la morenista Guadalupe Chávez presentó un escrito el 27 de noviembre donde informó que desempeñó otra actividad como congresista sin especificar la dirección ni el evento del que se trató.

"Por este conducto me permito informarle que por causas inherentes al cargo que me compete, le informo que me ha resultado imposible acudir a las Sesión Solemne del día 27 del mes en curso", dice el escrito de Chávez.

"Motivo por el que se solicita de manera respetuosa sea justificada la inasistencia y no se realice ningún descuento mi dieta".

En febrero, el morenista Carlos Castillo planteó que los diputados pierdan el beneficio de llegar tarde a trabajar a las 9:00 horas martes y jueves, sin descuentos a su dieta.

Esta iniciativa propone que se descuente el 20 por ciento del sueldo diario a las 09:15 horas; a quien llegue a las 9:30 el 50 por ciento y a quien no se presente antes de las 10:00, que no se le paguen los mil 666 pesos del día.