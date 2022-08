Buscan ayuda de Alemania y EU tras 13 días de tragedia en mina

Ciudad de México.- A 13 días de que mineros quedaran atrapados en mina de Sabinas, Coahuila, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que buscarán ayuda con una empresa de Alemania y otra de Estados Unidos con el fin de que aporten ideas para lograr el rescate.

"A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del Canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una ubicada en Alemania y otra en EU. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia tomando en cuenta las condiciones en esta mina. Son dos empresas que nos darán una opinión para determinar las acciones con mayor precisión", comentó Velázquez.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la directora de Protección Civil dijo que los familiares de los 10 mineros atrapados fueron quienes pidieron a las autoridades buscar ayuda en el extranjero.

"Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos permanente con ellos. Estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina y la espera sea un poco más tranquila", expresó.

Con la mina El Pinabete sufriendo una nueva inundación, que ha impedido acceder a los 10 trabajadores atrapados desde el 3 de agosto, las labores de rescate tuvieron ayer que enfrentar fuertes lluvias.

Al ubicarse El Pinabete a unos 400 metros del Río Sabinas, en una zona de veneros subterráneos, la temporada de lluvias acarrea también el riesgo de que, a través de mantos freáticos, más agua ingrese a la mina.

Entre el domingo y lunes, los niveles de agua registrados en la mina ascendieron hasta 41 metros, superando los 34 metros reportados el día que los mineros quedaron atrapados, lo que ha provocado que las autoridades modifiquen la estrategia para el rescate.

Laura Velázquez adelantó que para mañana miércoles, a dos semanas de ocurrido el accidente, informará de los puntos precisos donde se inyectará concreto cerca de la mina Conchas Norte para crear un muro que impida el paso de agua.

"Se están estabilizando los niveles en ambas minas, en Conchas Norte y Pinabete, lo cual nos va a establecer un tope final para que en el momento que se comience a construir este muro, esas perforaciones donde se va a verter el cemento, podamos tener ya con precisión la medición de los niveles, que vayan disminuyendo volúmenes de agua al interior de la mina El Pinabete", dijo.

AMLO urge a FGR indagar concesión de Fox a mina en Sabinas

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a la FGR investigar la concesión que Vicente Fox entregó durante su Gobierno para la mina en Sabinas, Coahuila.

"Esta mina fue concesionada por Fox y, si estamos viendo lo que sucedió, -en sentido estricto- no se debió entregar la concesión. Porque, ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina inundada, cancelada, junto a una superficie enorme? La FGR tiene que hacer la investigación sobre estos lamentables hechos", pidió López Obrador.

El mandatario federal reiteró que en su Gobierno no se ha entregado ninguna concesión, y aseguró que algunos políticos ya andan "zopiloteando" y sacando raja política de cara a las elecciones en la entidad el próximo año.

"Nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones, no hemos entregado una sola, y en los Gobiernos neoliberales 120 millones de hectáreas (entregaron). No somos iguales y es lo mismo ahora, vamos a estar todo el tiempo hasta rescatar a los mineros, pero aprovecho la oportunidad para decir que ya andan zopiloteando.

"Van a haber elecciones en Coahuila y eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales, ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política", señaló.