Buscan anular 21 pruebas en caso Odebrecht

Ciudad de México.- En continuación de la audiencia intermedia, este lunes a las 14:00 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Emilio Lozoya buscarán que sean anuladas por ilegales un total de 21 datos de prueba en el caso Odebrecht.

En la diligencia que presidirá Gerardo Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa de Lozoya pretende que se cancelen otros 15 datos de prueba de la FGR y la Fiscalía busca que sean anulados 6 de los presentados por el ex director de Pemex.

En esta etapa intermedia del proceso, la FGR presentó un total de 67 medios y datos de prueba con las que considera que Lozoya debe ser enjuiciado, mientras que el ex director de Pemex ofreció 38 testimonios y documentos en su descargo.

El pasado viernes, al iniciar la deliberación sobre la legalidad de dichas evidencias, el juez inició con las exhibidas por la FGR y se debatieron un total de 10 de las 67, de las cuales determinó anular por ilegales sólo 3 de ellas.

Pero las pruebas declaradas ilícitas son trascendentes y ponen en riesgo el objetivo principal de la FGR en el procedimiento, que es lograr una condena contra el exfuncionario.

Alarcón López determinó que es ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex, porque no hay pruebas de que las autoridades helvéticas la obtuvieran mediante orden judicial.

Por la misma razón, también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latín America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos a Lozoya.

Además, anuló el acuerdo suscrito en diciembre de 2016 por Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el que la constructora se declaró culpable de violar las normas contra sobornos en el extranjero y por el que pagó un daño de 2 mil 600 millones de dólares.

En este caso, el juez dijo que si bien la FGR obtuvo y consiguió legalmente este documento, se enteró de su existencia a través de correos electrónicos entre funcionarios estadounidenses, de los cuales tampoco hay certeza que fueran obtenidos mediante una orden judicial.

Lozoya presentó esta mañana un amparo para tratar de frenar la apertura de un juicio en su contra por el caso Odebrecht y así mantener viva la posibilidad de lograr un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad que le permitan salir de la cárcel.

En caso de conseguir una suspensión, el juez Alarcón continuará hoy y probablemente en los días subsiguientes con el trámite de la audiencia intermedia, pero al concluir la diligencia no podrá dictar el auto de apertura de juicio.