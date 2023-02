Buscan acusar otra vez a Lozoya por Agronitrogenados

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) tratará por cuarta ocasión de acusar a Emilio Lozoya del Caso Agronitrogenados, expediente en el que pedirá a una condena de 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero.

El exdirector de Pemex nuevamente comparecerá este jueves a las 9:15 horas en la audiencia intermedia que desde abril del año pasado se ha venido posponiendo y en la que también se tiene programado debatir la legalidad de más de 120 datos de prueba.

PUBLICIDAD

La diligencia será presidida por Gerardo Genaro Alarcón, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el tercer impartidor de justicia que tramita este proceso en tan sólo el último año.

Las ocasiones en las que previamente fue programada esta audiencia, sin llevarse a cabo, fueron el 3 de abril y 4 de noviembre de 2022, así como el 3 de enero del presente año.

En un principio, esta diligencia fue pospuesta porque estaba en curso la negociación de un acuerdo reparatorio; después, por la muerte de Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes y testigo de descargo ofrecido por Lozoya.

En las dos últimas ocasiones en que se intentó llevar a cabo esta audiencia, Pemex dejó en claro que no hay ningún acuerdo con Lozoya, pero su defensa insiste en que continúa en pláticas con otras instancias gubernamentales para pagar el daño.

A Lozoya le acusan de recibir un soborno de 3.4 millones de dólares, por el fallo mediante el que Pemex compró a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta de Agronitrogenados del complejo de Pajaritos, en Veracruz, en 2013.

El ex director de la empresa productiva del Estado supuestamente usó ese dinero para adquirir su casa en el Conjunto Residencial La Retama, en Calle Ladera 20, Lomas de Bezares, en la capital del país.

En la acusación por escrito, la FGR solicitó a un tribunal de enjuiciamiento condenar a Lozoya a 15 años de cárcel, imponerle una multa de 5 mil días de salario y el pago de una reparación del daño de 3.4 millones de dólares o 70 millones 652 mil pesos, así como el decomiso de su residencia en la capital del país.

La audiencia intermedia está prevista para que la FGR formule en forma oral esta acusación que ya hizo por escrito. También, para debatir todos los datos y medios de prueba que las partes pretenden llevar a juicio.

El próximo 10 de marzo se tiene programada también la audiencia intermedia del Caso Odebrecht, en el que la FGR ha pedido condenar al ex director de Pemex a 46 años y medio de prisión.

Treviño contra Lozoya

Carlos Treviño, ex director de Pemex, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, considerar que no existen condiciones legales para acordar con Emilio Lozoya un acuerdo reparatorio que le permita salir de prisión.

En un escrito enviado este miércoles al Fiscal General de la República, el exfuncionario hoy fugitivo señala que tan sólo los 216 millones de dólares que acordó reparar Alonso Ancira por el Caso Agronitrogenados, es muy superior a los 10.7 millones de dólares que Lozoya pretende cubrir como reparación del daño.

El documento fue entregado ayer por tarde, anticipándose a la audiencia intermedia en la que este jueves comparecerá el exdirector de Pemex, precisamente en el mismo proceso por el que Ancira estuvo en la cárcel.

"Estas cantidades son por muchos superiores a las que pretende pagar el señor Emilio Lozoya por todos los delitos que cometió, como si se tratara de uno solo. Por ello es evidente que no hay cantidad alguna de dinero que el señor los hoy a sus papás y su defensa puedan ofrecer para reparar el daño que causó con las conductas que cometió", señala.

"Todo lo hasta aquí expuesto es independiente del hecho incontrovertible de que no están dadas las condiciones previstas en el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se celebre un acuerdo reparatorio, pues tan sólo por los hechos investigados en la carpeta de investigación, se le atribuyen al señor Lozoya Austin la los delitos de lavado de dinero cohecho y asociación delictuosa".

Treviño recuerda que por este caso de la planta "chatarra" que Pemex compró a AHMSA en 2013, se consideró una inversión de hasta 475 millones de dólares, de los cuales 275 millones de dólares serían para la adquisición de activos y 200 millones de dólares para rehabilitación y modernización.

Desde abril del año pasado, Pemex ya no quiso llevar a cabo una audiencia para formalizar el pago del acuerdo reparatorio mediante el que Lozoya pagaría de 10.7 millones de dólares para que se suspendieran en forma condicional sus procesos por los casos Agronitrogenados y Odebrecht y con ello recuperara su libertad.

Su defensa ha sido renuente en mencionar si el monto puede ser modificado o si Pemex les ha pedido renegociar el que ya se encuentra establecido en las dos acusaciones por escrito que fueron presentadas por la FGR.

Incluso, el acusado ha promovido un amparo para tener acceso a la carpeta de investigación y saber si la ofendida, Pemex, pretende otra cantidad.

Treviño le dice a Gertz que ya tampoco no es posible concederle a Lozoya un criterio de oportunidad, porque es evidente la contradicción entre lo que sostiene en sus procesos y lo que declara en su denuncia de los supuestos sobornos a ex legisladores y funcionarios para aprobar la reforma energética de 2013 y sostener las cláusulas del convenio de la planta de Etileno XXI.

Por esta razón, conmina a la autoridad ministerial a irse al juicio contra Lozoya.

"Evidentemente lo que lleva implícito el actuar de la FGR es que no ya no pretenderá en creer en las mentiras del señor Emilio Lozoya Austin y que ya esperan que ofrezca prueba alguna para soportar sus dichos por tanto lo que se busca es que en términos del artículo 20 de la Constitución es que haya un juicio justo y transparente, pero que el culpable no quede impune y se protege al inocente, como el suscrito y las demás personas señaladas falsamente por el señor Emilio Lozoya Austin en la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación", dice.