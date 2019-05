Buscan 104 mil entrar al IPN

Ciudad de México— Este fin de semana el Instituto Politécnico Nacional (IPN) aplicará el examen de admisión a 104 mil 845 aspirantes que intentarán obtener un lugar en el nivel medio superior o superior en las modalidades escolarizado y no escolarizado.

Este sábado arrancó la aplicación de pruebas en diversos campus del Politécnico, y continuará mañana domingo.

Con la esperanza de ser electos como alumnos del IPN para el ciclo escolar 2019-2020, miles de jóvenes llegaron desde temprana hora a 13 sedes localizadas en la Ciudad de México (CDMX) y Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), además de 15 Centros de Educación Continua y dos Clúster (centros de vinculación con empresas) del Politécnico en el Interior de la República.

Acompañada por el Secretario General del IPN, Héctor Leoncio Martínez Castuera, la Secretaria de Servicios Educativos, María Guadalupe Vargas Jacobo, les deseó éxito a los aspirantes y dio la instrucción para el arranque formal de la aplicación del examen en el Instituto".

"Esperamos que muchos jóvenes sean asignados para incorporarse al Politécnico", apuntó.

Especificó que del total de aspirantes, 98 mil 613 corresponden al nivel superior escolarizado, 4 mil 451 al nivel superior no Escolarizado y 857 al nivel medio superior no escolarizado.

A éstos, agregó, se suman los aspirantes del interior de la República: 144 aspirantes de nivel medio superior no escolarizado y 780 de nivel superior no escolarizado en Centros de Educación Continua.

Sin embargo, el IPN sólo cuenta con 30 mil 935 lugares disponibles en los niveles superior escolarizado y no escolarizado, y medio superior no escolarizado.

El Politécnico ofrece 57 carreras de nivel superior de las cuales 36 corresponden a áreas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, 9 a Ciencias Sociales y Administrativas, y 12 a Ciencias Médico Biológicas.

La prueba tendrá una duración de tres horas y se contarán con 12 versiones del examen con 130 reactivos para el nivel superior escolarizado y no escolarizado; para el nivel medio superior no escolarizado serán dos versiones con 120 reactivos.

En ambos casos son preguntas correspondientes a tres áreas del conocimiento que imparte el IPN: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Médico Biológicas, y Ciencias Sociales y Administrativas.

Los horarios del examen serán de 9:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a las 17:00 horas (los dos días de aplicación).

Las carreras más demandadas en el nivel superior por área del conocimiento son: Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (Ingenierías en Sistemas Computacionales, Arquitectura, Mecatrónica, Civil y Aeronáutica); Ciencias Sociales y Administrativas (Licenciatura en Turismo, Negocios Internacionales, Administración y Desarrollo Empresarial, Contador Público y en Relaciones Comerciales), y Ciencias Médico Biológicas (Médico Cirujano y Partero, Psicología, Médico Cirujano y Homeópata, y Químico Bacteriólogo Parasitólogo).

El equipo del IPN que lleva a cabo el examen de admisión está integrado por mil 916 aplicadores, coordinadores, supervisores, médicos, funcionarios y personal de apoyo y asistencia a la educación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un operativo para que los jóvenes pudieran llegar a los sitios de aplicación acompañados por sus familiares.

El Politécnico aseveró que se garantizará la seguridad y transparencia en el proceso de admisión escolar, con la implementación de un protocolo para resguardar los exámenes, mismos que fueron entregados en paquetes sellados a los aplicadores, quienes desarrollarán el proceso conforme a lo programado.

A ello se suma el blindaje que se efectuó en la etapa de registro de los aspirantes a través de una aplicación informática que evitó la usurpación de identidad.

Los resultados del examen se darán a conocer a través de su página de internet el 10 de julio para el nivel superior escolarizado y para los niveles medio superior y superior no escolarizado será el 3 de junio.