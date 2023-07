Buscadoras a AMLO: recíbanos como a activista argentina

Ciudad de México.- Tras la recepción de Estela de Carlotto, madre buscadora de Argentina, en el Palacio Nacional, rastreadoras del país exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador también ser recibidas.

Además, le recordaron que la crisis en México con las desapariciones podría ser aún más grave que en el país sudamericano.

"Señor presidente, lo que viene pasando en México desde hace años es igual o más grave que lo ocurrido en Argentina, son más de 100 mil personas desaparecidas y más de 50 mil restos sin identificar, frente a esta crisis las autoridades no han respondido ni a nivel Federal ni a nivel estatal

"Le pedimos que así como recibió a Estela, reciba a las madres de México y hermanas, padres buscadores, para hablar de la tragedia que vivimos, nosotras seguimos hasta encontrarlos, hasta encontrarlas, les buscamos porque les amamos", dijeron.

En el video, publicado a través de la cuenta de Brigada Buscándol@s, que reúne a buscadoras y buscadores de Veracruz, Sinaloa, Guerrero y Morelos, se escuchó la voz de varias integrantes que desde su lugar de origen participaron.

Varias de ellas, quienes portaban fotografías de su ser querido desaparecido o estaban en zona de fosas clandestinas, aclararon que no son opositoras del Gobierno federal y que sólo buscan ser escuchadas por autoridades.

"Nosotras no estamos en la grilla, no somos opositoras, no somos sus opositoras, somos como Estela de Carlotto, madres rotas por el dolor, sólo buscamos saber qué pasó con nuestros seres queridos, lo que nos mueve es el amor", expresaron.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en su conferencia mañanera a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina.

En discurso, pidió al mandatario federal responder a los ciudadanos que votaron por él y no abandonar a quienes buscan a los desaparecidos.