Busca Ssa acelerar creación de hospitales

Ciudad de México— La Secretaría de Salud (Ssa) prepara la creación de un protocolo de hospitales para acelerar la construcción de unidades médicas.

Actualmente, desde que se pone la primera piedra en la construcción de un hospital, hasta que se entrega, pasan al menos de 2 a 4 años, cuando puede hacerse en menos tiempo, explicó Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Ssa, pueden pasar hasta 15 años sin que la obra se concluya. Tan sólo entre 2004 y 2008, por ejemplo, inició la construcción de 8 hospitales y 28 clínicas que a la fecha quedaron abandonadas.

"No hay necesidad de tanto tiempo. Para ello estamos haciendo prototipos de hospitales para que podamos avanzar muy rápidamente en la construcción y equipamiento y puesto en funcionamiento de los hospitales", agregó la funcionaria al participar el miércoles en el 18 Congreso de Investigación en Salud Pública.

La estrategia, detalló, ayudaría en el proceso de reconstrucción de las unidades médicas inconclusas que heredó la Administración pasada y a contrarrestar el problema de la falta de infraestructura de salud en todo el país.

Reforma publicó que en México existen 161 centros de salud y hospitales abandonados y otros 163 siguen en construcción.

El actual Gobierno atribuyó la suspensión de las obras a proyectos malhechos, falta de previsión, construcción en terrenos irregulares o inutilizables o planeación deficiente de recursos.

Para rescatar las obras viables, se requieren al menos 14 mil 600 millones de pesos.

Laurell aseguró que cuando fue Secretaria de Salud de la Ciudad de México, con Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, construyeron un hospital en sólo ocho meses.

De acuerdo con la funcionaria, buscan que los hospitales sean acordes a la base poblacional de cada región. Es decir, que tengan el tamaño adecuado según la población que atiende.

"Nos habíamos encontrado en la regionalización operativa que existe un hospital general de 150 camas para una población que debería tener 300 camas", ejemplificó.

La funcionaria indicó que los problemas que enfrenta el sector salud en los estados son producto de la descentralización del sistema, por lo que ahora buscan federalizarlo.

"Está en marcha una creciente colaboración entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Y a donde queremos llegar, esperemos que en este sexenio, es a un sistema de salud único, público, equitativo y gratuito en el país", indicó.





Analizan cambiar jurisdicciones sanitarias

La Secretaría de Salud analiza cambiar las jurisdicciones sanitarias a distritos de salud, debido a que las primeras no tienen clara su función.

"Las jurisdicciones en México están como en el limbo, porque no está bien definido lo que tienen que hacer", dijo Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

"No se ha hecho una unificación de lo que es su papel. Incluso estamos pensando que deberíamos definir, en vez de llamarlos jurisdicciones, llamarlos distritos de salud".

Detalló que en los distritos de salud estaría la conducción de las unidades de primer nivel y algunas de segundo nivel y coordinarían las redes en el primer nivel de atención y la vigilancia epidemiológica.

"Pensamos que aquí vamos a poder resolver, y demostrar con el tiempo, que sí resolvemos, el 80, el 85 por ciento, de lo que es la problemática de salud".