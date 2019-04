Busca Segob orden y seguridad para migrantes

Ciudad de México— Luego de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera con México por la falta de acciones del Gobierno federal para contener los flujos migratorios, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó la militarización de la frontera sur.

En entrevista en la Segob, la funcionaria reconoció que la política migratoria tiene que cambiar ante el fenómeno de las caravanas centroamericanas, pero hacia un enfoque de regularización y seguridad de los migrantes.

"Nosotros por lo que toca a nuestra frontera sur estamos muy conscientes de que la migración tiene que cambiar, ser regulada y segura. Estamos en una situación muy particular de orden, de seguridad, y de regularizar a los migrantes que ingresan a nuestro País", recalcó.

"Este no es un gobierno represivo, no es un gobierno que quiera de ninguna manera y por ningún motivo militarizar la frontera, estaremos todas las estancias migratorias y los puntos migratorios regulares atendiendo a todos estos flujos migratorios".

Cuestionada sobre la implementación del plan de contención migrante que anunció la semana pasada en 200 kilómetros del Istmo de Tehuantepec, Sánchez Cordero se limitó a decir "regular (migrantes) y seguridad".

La funcionaria se pronunció por instrumentar una política coordinada con los países de la región, pues sólo entre el 10 y el 15 por ciento de quienes buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos son mexicanos.

"Estos migrantes que están ahorita caminando, como ustedes han visto, en las caravanas, el Presidente nos ha ordenado tener un registro de cada una de las personas (...) por seguridad nacional y por los derechos humanos de cada uno de ellos.

"A través del registro nosotros podemos darles oportunidad inclusive de proteger sus derechos. Ellos (países centroamericanos) tendrán que hacer también su parte. El Presidente Trump es el Presidente Trump, nosotros tenemos que regular nuestra frontera", enfatizó.





'Caravanas no son mito'

En lo que pareció una respuesta a las autoridades hondureñas que desmintieron la conformación de una "caravana madre" con más de 20 mil personas, Sánchez Cordero reiteró que las caravanas no son un mito.

"Las caravanas son una realidad, no son un mito, han estado entrando constante, constante y constantemente caravanas, ustedes pueden ver las imágenes () esta es una realidad, por más que digan que no", subrayó.

"Es una auténtica realidad y es la nueva forma de hacer la migración y de unirse para su seguridad, me imagino, personal, ir caminando a través de todo el camino que recorren hasta llegar a la frontera".