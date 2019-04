Busca PRD reagrupar a la izquierda

Ciudad de México— El PRD lanzó una convocatoria para reagrupar a la izquierda mexicana y enfrentar, incluso con la creación de un nuevo partido, a la regresión antidemocrática y autoritaria que, aseguró, lleva a cabo el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"En el momento actual es evidente que el gobierno de López Obrador está revirtiendo 30 años de reformas democráticas, que el PRD ha enarbolado de la mano de amplísimos sectores de la sociedad civil, para lograr controles, equilibrios y contrapesos institucionales que acoten y atemperen el autoritarismo del viejo régimen", aseguró el Secretario General del partido, Ángel Ávila, en la presentación de la convocatoria.

"Hemos decidido hacer este llamado urgente a conversar sobre la pertinencia de construir juntos un nuevo proyecto político a través del diálogo entre iguales, donde se privilegie el consenso, se asuma de inicio la pluralidad e inclusión y se tomen las decisiones con las reglas que nos demos, sin mayorías predeterminadas", indicó.

Ávila no descartó que se pueda crear un nuevo partido, pero dijo que eso se tendría que definir entre quienes quieran sumarse.

"Esa pudiera ser una de las posibilidades una vez que inauguremos este espacio público de discusión", dijo en una conferencia de prensa.

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, representada por Ávila; más su coordinador en el Senado, Miguel Ángel Mancera; la diputada Gabriela Quiroga como representante de la bancada en San Lázaro, y el representante del partido ante el INE, Camerino Márquez, hicieron el anuncio y acusaron puntos graves de lo que a su juicio está causando el Gobierno de López Obrador.

Criticaron desde un falso combate a la corrupción y la imposición de los llamados superdelegados en cada estado, hasta el ensalzamiento de la figura del Presidente desde los medios públicos.

"El combate a la corrupción solo se da en las palabras. El Sistema Nacional Anticorrupción está en el abandono institucional y tenemos un gobierno discrecional y opaco. Tres de cada cuatro contratos se otorgan sin licitación".

Además, denunciaron la creación de una Guardia Nacional formada por militares.

"Es uno de los más graves engaños a los votantes de López Obrador, pues en campaña prometió exactamente lo contrario", dijeron.

Camerino Márquez acotó el llamado para asociaciones y personas de izquierda y sobre todo a quienes estén buscando el registro como partidos políticos y que quizás no vayan a conseguirlo.

"Este llamado es en perspectiva a fortalecer un partido de izquierda, un partido democrático, progresista que retome las causas democratizadoras de México que a lo largo de 30 años y el PRD así lo ha acreditado. Consideramos que hoy el registro histórico del PRD está como patrimonio de las luchas democráticas", dijo.

La dirigencia del PRD afirmó que tienen abiertas las puertas también ex perredistas que no hayan encontrado un lugar todavía, siempre y cuando se acredite que han contribuido al impulso de la democracia y de las libertades en el País.

El PRD no eludió que postuló en dos ocasiones a la Presidencia a quien hoy buscan contrarrestar.

"Pero este que estamos viendo no era el López Obrador que postulamos nosotros", dijo Ávila.

"El problema es toda la gente con la que se alió, como Elba Esther Gordillo".