Busca México llevar feminismo a consejo de ONU

Ciudad de México— De ser elegido para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México planteará una política exterior feminista dentro del mecanismo, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

"México ha hecho un compromiso para que el año entrante, junto a la candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU, pongamos sobre la mesa una política exterior feminista", manifestó.

Durante el foro "Hacia la igualdad salarial entre mujeres y hombres", celebrado en la Cancillería este jueves, el funcionario pidió a especialistas y activistas mujeres ayuda para diseñar esta parte del programa que México presentará en su candidatura al Consejo de Seguridad en enero.

"Queremos dar una perspectiva a la política exterior feminista desde un país en vías de desarrollo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y las vamos a ir a decir, y va a ser parte de nuestro programa en el Consejo de Seguridad de la ONU", expuso.

Ebrard reconoció que muchas personas se preguntarán qué tiene que ver la lucha feminista con el Consejo de Seguridad, a lo cual afirmó que todo.

"No es nada más para tratar los conflictos entre países, es para llevar las causas que nos motivan", afirmó.

Por otro lado, indicó que si se cierra la brecha salarial entre hombres y mujeres se habrá transformado el perfil social de México.

"Es la forma que tenemos más eficaz de cambiar la sociedad que tenemos y combatir la desigualdad", dijo.

"El bono de género se debe convertir en el principal factor de cambio".

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró que los componentes económicos necesitan revisarse porque la mayor brecha salarial se encuentra en las mujeres profesionales que tienen las carreras más prometedoras.

"No es solo un tema cultural, sino algo más complejo", reconoció.

Detalló que la brecha salarial en México es de 13 por ciento, mientras que la del mundo es de 16.6 por ciento.

Refirió que de las mujeres entre 15 y 64 años, solamente el 47 por ciento se encuentra en el mercado laboral.

"Si tuviéramos la participación de más mujeres en el mercado laboral, tendríamos también mejor impacto en la economía y recaudación", aseveró.

Señaló que el cuidado de los niños es algo que está impidiendo que se incorporen en el mercado, por lo que sugirió mayor inversión en el cuidado de adultos mayores y niños.

"Va a ser muy difícil que aumentemos la participación de la mujer en el mercado laboral y cerrar la brecha laboral si no instituimos un sistema de cuidados para menores y adultos mayores. Hay que pensar en cómo poder obtener el recurso para ello", explicó.