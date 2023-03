Busca México evitar panel energético en T-MEC

Ciudad de México.- El Gobierno de México busca evitar el panel internacional sobre energía al que quiere llevarlo Estados Unidos bajo el marco del T-MEC.

Es por ello que se está reencontrando con empresas estadounidenses y también canadienses en las consultas que se realizan sobre el caso para escuchar sus peticiones.

Si bien no resolverá de tajo las solicitudes, sí hay avances dentro de la interlocución de las tres naciones, consideró Benjamín Torres-Barrón, socio líder del grupo de Práctica de Energía, Minas e Infraestructura en Baker McKenzie.

"El Gobierno mexicano ha estado escuchando las peticiones, en particular de Estados Unidos y también de Canadá, y por otro lado ha tratado de dar un efecto paliativo a muchos de los reclamos que se establecen como fuente de la disputa en la notificación que le mandó Estados Unidos a México", afirmó.

Ejemplo del acercamiento es el convenio que firmaron CFE y Engie para ampliar el gasoducto Mayakan en el sureste de México.

Desde el año pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y empresas de EU se reunieron, dijo.

Por lo que pareciera que el Gobierno se sensibilizó con algunos de los proyectos de las empresas a raíz de las consultas que están en marcha, aseguró.

"Esto provoca que exista, relativamente, un mejor ánimo de solución de controversias y tú lo ves porque, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía comienza a reaccionar sobre algunas de las cargas regulatorias que tiene o procesos administrativos que resolver", expuso Torres-Barrón.

Destacó que es positivo que ni EU ni México reclamen porque la negociación se haya alargado.

"Mientras las partes estén continuando (en consultas), quiere decir que no hay nadie, ni el uno ni el otro por irse a la guerra, creo que el mensaje es 'queremos la paz, queremos arreglar esto sin ir a una consecuencia especial' ", detalló el especialista.

Aunque no todo se está haciendo público sobre las negociaciones, consideró que no ha dejado de ser importante para el Gobierno federal, pues el objetivo sería no llegar a un panel internacional sobre este caso.

"No creo que se esté enfriando, al contrario, creo que los Gobiernos se están ocupando de atender los reclamos y las situaciones que preocupa, pero a lo mejor hacia afuera todo este trabajo interno no es perceptible", concluyó