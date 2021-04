Busca México asegurar vacunas de China y Rusia

Agencia Reforma / Marcelo Ebrard

Ciudad de México— El canciller Marcelo Ebrard anunció que próximamente viajará a China y a Rusia para asegurarse que cumplan con los contratos y convenios firmados para abastecer de vacunas a México.

"Podemos decir hoy que la estrategia que diseñó el presidente ha dado resultados, si no, no tendríamos vacunas. ¿Qué sigue? Me ha pedido el Presidente que viaje yo a Moscú. Voy a visitar China, ahí tenemos el convenio con Sinovac y CanSino, de CanSino nos faltan 34 (millones).

"La India, Cofepris está por aprobar la primer vacuna de origen indio, ya está muy avanzado ese trámite. Por supuesto, (iré a) Estados Unidos, ellos van a un buen ritmo, queremos que nos sigan apoyando, no tengo pensado ir a Argentina", comentó Ebrard.

En conferencia en Palacio Nacional, el Secretario de Relaciones Exteriores mencionó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le urgió evitar que los países retrasen los envíos ya pactados con México.

"Los países más importantes están empezando una fase masiva de vacunación. Hay desigualdad y acceso, hay muchos países que no tienen acceso, nos parece increíble. Nos ha pedido el Presidente que tengamos un activismo dirigido para que no se retrasen los envíos (con base en) los acuerdos ya firmados", dijo.

"Eso es lo que haremos, les estaremos confirmando las fechas de las visitas, será muy pronto y la meta es que México tenga las vacunas que se comprometieron para cumplir las metas (del plan de vacunación)".

Por otra parte, Hugo López-Gatell -subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud- negó que el Gobierno esté almacenando las vacunas.

"A veces se da una impresión, que no debe ser malinterpretada, de que hay vacunas en reserva; no están en reserva, están en tránsito. Están alojadas y luego se están poniendo.

"Ahora mismo estamos poniendo todas las que han llegado en los últimos cinco días y durante esta semana se completará el abastecimiento", aclaró López-Gatell.

El subsecretario de salud agregó que actualmente ya se ha vacunado al 50 por ciento de los adultos mayores del País.

"Estamos avanzando muy rápidamente con la cobertura de los adultos mayores, es prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los municipios y casi la mitad de las personas adultas mayores que existen residentes en el País", finalizó.