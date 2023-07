Busca Lozoya acuerdo por Caso Agronitrogenados

Ciudad de México.- Emilio Lozoya volverá este martes a una audiencia que originalmente fue agendada para que la Fiscalía General de la República formule su acusación por el Caso Agronitrogenados; sin embargo, en ella también se dará a conocer si ya fue autorizado el acuerdo reparatorio que podría darle la libertad en este proceso.

El ex director de Pemex comparecerá a las 12:30 horas ante el Juez de control Gerardo López Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia intermedia de este proceso iniciado por el delito de lavado de dinero.



En este tipo de diligencia, la Fiscalía formaliza en forma oral ante el juez la acusación que previamente presentó por escrito y luego, mediante un debate, se depuran los datos y medios de prueba que tanto la defensa como la parte acusadora pretenden llevar a juicio.



Este es un caso donde la FGR ya presentó su escrito de acusación desde el 6 de enero del año pasado, sin embargo, la audiencia intermedia se aplazó durante todo este tiempo porque precisamente negociaba un acuerdo reparatorio o no había tenido acceso a todas las pruebas.



En aquel escrito, la Fiscalía pidió imponerle 15 años de prisión por lavado de dinero, multarlo con 5 mil días de salario, obligarlo a reparar un daño de 3.4 millones de dólares o 70 millones 652 mil pesos y decomisarle su residencia del Conjunto Residencial La Retama, en Calle Ladera 20, Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.



La autoridad federal presentó 121 datos de prueba con los que pretende que Lozoya sea declarado culpable y condenado.



La de hoy será la sexta ocasión en que se intenta presentar la acusación contra Lozoya en una sala de audiencias, sólo que la anterior diligencia fue pospuesta porque la FGR, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaron retomar la negociación para lograr un acuerdo reparatorio.



Por ese motivo, en la diligencia de este martes, las autoridades informarán si las negociaciones continúan o ya fue autorizado el acuerdo. Si fuera esto último, ya no se llevará a cabo la audiencia intermedia, porque la causa penal sería suspendida y le decretarían la libertad en este proceso.



Pero si las autoridades informan que han rechazado en definitiva el acuerdo para que repare el daño, entonces sí se llevará a cabo la diligencia y la FGR presentará su acusación.



Para que Lozoya pueda salir de la cárcel no sólo debe garantizar el daño en el Caso Agronitrogenados, sino también en el segundo proceso que le abrieron por el Caso Odebrecht, en el que además debe pactar un criterio de oportunidad.



En el primer proceso, la suma a pagar es 3.4 millones de dólares y en el segundo 7 millones 336 mil 351 dólares, para un total de 10 millones 736 mil 351 dólares. Un criterio de oportunidad no puede conseguirlo sin antes garantizar la reparación del daño.



Cabe decir que el Caso Odebrecht está suspendido con una apelación y no llegará a juicio hasta que se resuelva dicho recurso.



El 24 de marzo de 2022, Pemex informó al juez de la causa que había aprobado los acuerdos con el acusado en los dos procesos, negociación que consistiría en un primer pago de 1 millón de dólares y abonos de parcialidades que debían cubrir el total, a más tardar el 31 de diciembre de ese año.



El día en que se programaron las audiencia para formalizar los acuerdos y la liberación de Lozoya, en abril del año pasado, el Presidente Andrés López Obrador rechazó el pago porque dijo que era menor al daño causado. Horas después se cancelaron las diligencias y se frustró la salida del ex funcionario del Reclusorio Norte.