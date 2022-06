Busca Gobierno de Oaxaca a familia de herido en Texas

Oaxaca.— El Gobierno de Oaxaca emprendió la búsqueda de la familia de José Luis Vásquez Guzmán, uno de los migrantes mexicanos heridos, hallados ayer dentro de un tráiler en San Antonio, Texas.

"He instruido al @IOAM_GobOax, ponerse en contacto con la familia de nuestro paisano originario de Cerro Verde, municipio de San Miguel Huautla, que resultó afectado en el trágico suceso ocurrido en San Antonio Texas. Mis condolencias para las familias de quienes perdieron la vida", publicó el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

PUBLICIDAD

En tanto, en entrevista con Reforma, Aida Ruiz, titular del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), comunicó que de momento no se reportan más heridos o algún fallecido proveniente de esta entidad.

No obstante, aclaró que autoridades oaxaqueñas se encuentran pendientes de actualizaciones, debido a que no todas las víctimas llevaban documentos de identidad.

Con respecto a José Luis Vásquez Guzmán, uno de los dos heridos mexicanos identificados, precisó que fue ingresado a un hospital en el país vecino con el diagnóstico de deshidratación.

"Estamos en constante comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para solicitarle, primero saber si dentro de los mexicanos fallecidos pues hay algún oaxaqueño, todavía seguimos en espera de esa información", indicó.

"Lo que sabemos porque ya publicó el canciller, es que hay un oaxaqueño que está hospitalizado, que se llama José Luis Guzmán Vázquez, que es originario de San Miguel Huautla, en Nochixtlán, en nuestra mixteca oaxaqueña, que cuenta con 32 años de edad", agregó.

La funcionaria indicó que se busca dar con la madre, pero explicó que la zona es de difícil acceso, donde además falla la conexión a internet. El Municipio dijo, con su dominio de la geografía, se comprometió a contactar a la señora.

"Está ya la autoridad municipal localizándolos, porque viven en otro lugar lejano al municipio. Tú sabes que Oaxaca es un estado con una orografía un poco complicada y me dice la autoridad municipal que no existen las condiciones para tener una llamada telefónica porque no hay internet, se va mucho la señal. Entonces ya mandó a un propio (equipo) a la casa de la señora para que podamos tener la comunicación con ella.

"No fue posible comunicarse por radio ni por teléfono y ya mandamos por ellos. Es en la zona mixteca.", añadió.

En cuanto se contacte a la familia, explicó, el primer paso será ver las condiciones en las que se encuentran y la posibilidad de viajar, para solicitar la documentación correspondiente y que puedan ir a Estados Unidos a ver a José Luis.

"Primero iríamos por pasos, necesitaríamos que el Consulado de San Antonio solicite al hospital una carta, donde requiera la presencia de los familiares, para que nosotros les podamos tramitar la visa humanitaria, y ya con la visa humanitaria los familiares se pueden acudir al hospital, pero si se requiere la carta del hospital", detalló.

Refirió que si se confirman víctimas mortales procedentes de este estado, se les brindará a familiares acompañamiento, y se cubrirán los gastos de traslado desde la Ciudad de México a la comunidad de origen.

Aclaró que se gestionará que San Antonio les pague el traslado hacia la capital del país.

Aida Ruiz aseguró que desde el Gobierno del estado de Oaxaca se entiende la migración como un derecho universal, y que, desde hace seis años, se lanzó una campaña en la que se informa de los peligros que corren al salir de la comunidad para ir en busca del llamado sueño americano y que en el estado hay alternativas para cruzar de forma legal.

"Que en Oaxaca hay opciones, y visas de trabajo hacia Canadá y hacia Estados Unidos para que se puedan ir documentados", insistió.