Busca Gobierno cambiar prestamos por efectivo al campo: De la Madrid

Ciudad de México.- Para Enrique de la Madrid, quien fuera el segundo titular de Financiera Rural, el presente Gobierno busca erradicar mecanismos de formalización como el financiamiento al campo, para regresar al uso de dinero en efectivo.

Durante su presentación en el "Segundo Foro Internacional de Sanidad Vegetal: Política Pública Basada en Ciencia", el político aseguró que los productores primarios requieren recursos para adquirir desde semillas, hasta tecnología y maquinaria, pero que no puede comprarse en efectivo.

PUBLICIDAD

"Todo necesita dinero, pero creo que no lo han descubierto, pero desde hace muchos años se inventó un sistema financiero para eso. Ya entendí, es que ellos manejan dinero en efectivo, entonces si tienes efectivo ya no necesitas el crédito, pero las personas normales, si no tienes el dinero en la bolsa, el cash, en efectivo, vas y pides un crédito bancario", apuntó.

Señaló que el campo, las inversiones son a largo y mediano plazo, por lo que el financiamiento es indispensable para concretar planes, mientras que los resultados no son visibles de forma inmediata para pagar los créditos.

"¿Por qué tengo que tener dinero en la bolsa, necesariamente, si quiero compra semillas?, ¿Por qué no me dan un crédito de corto o largo plazo? Para eso son las instituciones", cuestionó.

Para el político que busca ser pre candidato presidencial, la actual Administración "toca lo que destruye", en lugar de intentar hacer mejoras, lo que llevará a no solo un retraso de un sexenio, sino de una generación completa.

Sobre la intención de eliminar el uso de herbicidas y agroquímicos como el glifosato, consideró que equivale al cambio a energías renovables, que busca alternativas más saludables, pero sin un plan de cómo hacerlo.

"No puedes hacer una transformación sin analizar si tienes alternativas, con qué sustituirlo, y cuáles son los costos de hacer esa transformación. Las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia, pero ahora tenemos un problema más grave, ¿Cuál ciencia? ¿ La de verdad o la de la 4T? Porque parece que es otra", dijo.

Urge por formar oposición de cara a 2024

Ante la veintena de iniciativas aprobadas por el Senado, entre ellas, la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo, De la Madrid urgió por acelerar la formación de una oposición a Morena, ante el próximo proceso electoral de 2024.

"Entramos a un momento crítico, lo digo como jugador y ciudadano. Es un momento en el que los ciudadanos tienen que exigir a los partidos políticos reglas claras en la contienda (por la Presidencia de 2024), transparentes, son tiempos, en las próximas semanas, de definir procedimiento, para escoger a la persona más competitiva, porque lo que no podemos hacer es tener una opción peor a la de Morena", sentenció.

Urgió a que se perfile a un candidato de oposición a máximo junio de este año, para alcanzar a Morena que ya arrancó prácticamente sus candidaturas.

Y es que, en su opinión, la jornada en la que se aprobaron una serie de iniciativas sin siquiera discutirse, muestra la urgencia del actual Gobierno por implementar "cambios destructivos".

"Es una vergüenza, hay quienes creen que vivimos en una monarquía absoluta y hay legisladores que se comportan más como cortesanos", acusó de la Madrid.