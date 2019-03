Busca CMIC competitividad en construcción

Guadalajara— Para que la industria de la construcción sea más competitiva se requiere de impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas, dijo Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Durante la realización del sexto foro nacional de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios, se planteó que la nueva ley favorezca a la competitividad de la industria a través de la certidumbre en los procesos, mayor transparencia y el desarrollo de la mipymes.

"Un objetivo claro es buscar transparentar todos los procesos, otro objetivo para nosotros importante es buscar una política pública que le den oportunidad primero a las empresas regionales y estatales para que se desarrollen, que no necesariamente los proyectos estén de tal magnitud que solamente las empresas grandes tengan oportunidad de desarrollarse, sino también las micro, pequeñas y medianas", explicó Ramírez Leal.

La propuesta de la nueva ley se discutirá el próximo 3 de abril en la Cámara de Diputados, por lo que se buscó que a través del foro ésta se pudiera nutrir tanto de los comentarios de la Iniciativa Privada, como de académicos, colegios y asociaciones.

Con las mipymes se busca que puedan entrar a grandes contratos a través de sociedades y no como subcontratados.

Además, se propone integrar un sistema de medición para que al momento de las licitaciones se pueda conocer, a través de medidas técnicas, si una empresa es o no apta para una determinada obra y así no estar sujetas a la discrecionalidad de un funcionario.

"En la revisión económica buscar los mecanismos de tener un control de costos, no para tener monopolios, pero sí buscar que a través de costos de referencias se puedan calcular los presupuestos base y que no estén obligando a las empresas a malbaratar sus servicios porque van en función de la calidad de las obras", agregó el líder nacional.

Al respecto, Luis Rafael Méndez Jaled, presidente de la CMIC en Jalisco, sugirió que a las empresas micro, pequeñas y medianas se les dé por ley anticipos.

"Si es una obra que ya se encuentra en el presupuesto, es ilógico que no se pague, y esto genera una condición de competencia no igual", puntualizó.

"Aquí en Jalisco logramos, desde el año pasado, alcanzar la aprobación de nuestra respectiva Ley de Obra Pública estatal, que incluyó la participación de todos los sectores reuniendo a todas las voces, lo que en definitiva es fundamental para generar una legislación integral".