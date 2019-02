Busca ayudante de AMLO integrar la CRE

Un integrante de la Ayudantía de la Presidencia de la República, el cuerpo de civiles encargado de asistir a Andrés Manuel López Obrador, busca llegar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como integrante.

Se trata de Ángel Carrizales, quien en su currículum destaca ser ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Carrizales es parte de una terna propuesta por AMLO para fungir como comisionados. Las otras dos propuestas son Luis Linares Zapata y Paola Elizabeth López Chávez.

El joven ha fungido como ayudante del Presidente López Obrador tanto en Palacio Nacional como en sus giras a otros estados.

Carrizales asistió hoy al Senado de la República a una ronda de entrevistas con integrantes de la Comisión de Energía para ocupar un lugar de comisionado en la CRE.

Fuentes del Senado señalaron que el joven omitió incluir en su currículum su pertenencia al cuerpo de la Ayudantía, adscrito a la Oficina de la Presidencia.

Carrizales señala en su currículum haber sido Ingeniero Especialista Técnico "C" en la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de la Refinería Francisco I. Madero, así como Ingeniero Especialista Técnico "8" en la Superintendencia General de Operación y Ayudante de Trabajos de Inspección y Seguridad.

También detalla haber sido Ingeniero Especialista Técnico "D" en Almacenamiento y Medición de Fluidos en Pemex Exploración y Producción en Ciudad Carmen, Campeche.

El senador del PAN Raúl Paz Alonso le preguntó a Carrizales si ha cobrado en algún partido político.

El candidato reconoció que trabajó para Morena durante tres años.

"Si me ha pagado un partido político, siendo concreto, sí, estuve trabajando en Morena, ¿qué haciendo?, si les da más allá la curiosidad, estuve en pago de nómina, que es un puesto muy importante, de alta confianza también, y el cual me siento muy orgulloso de haber desarrollado limpiamente y bajo una ética profesional, y con el reto de que no era un contador o no me dedicaba a nada financiero y, sin embargo, desempeñé mi cargo durante tres años limpio y regular, siempre", dijo.

El senador panista Julén Rementería ventiló durante la sesión que Carrizales aún aparece como militante de Morena.

A Carrizales le preguntaron si sabe qué funciones desempeña el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), a lo que respondió que no.

Rementería le reprochó no conocer la respuesta debido a que dicho órgano trabaja íntimamente con la CRE.

El senador morenista Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía, entró en defensa de Carrizales y dijo que él mismo apenas está conociendo el funcionamiento de la CRE.